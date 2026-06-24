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Haberler Fenerbahçe Dirt Kuyt Fenerbahçe'de! İşte ilk sözleri...

Dirt Kuyt Fenerbahçe'de! İşte ilk sözleri...

Fenerbahçe, Dirk Kuyt’ın İsmail Kartal’ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak göreve getirildiğini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 17:02 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 17:08
Dirt Kuyt Fenerbahçe'de! İşte ilk sözleri...

Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ın 1. Yardımcı Antrenör olarak teknik kadroya katıldığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; Futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenen, profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarımızın sevgisini ve takdirini kazanan Dirk Kuyt, yuvasına geri döndü. 120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, Dirk Kuyt'ı Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz." denildi.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Dirk Kuyt da yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum ve bu stadyuma geri döndüğüm için çok gururluyum. İstanbul'a geldim ve direkt Samandıra'ya gittim. Çok iyi hissettim çünkü orada 3 sene çok güzel tecrübelerim var. Neredeyse her gün oradaydık ve aynı zamanda şuan bu statta olmak benim için çok anlamlı. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Tüm taraftarlarla birlikte burada tekrar başarılı olmak için." dedi.

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