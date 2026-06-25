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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi'ye transferde 2 talip!

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye transferde 2 talip!

Galatasaray'da geleceği merak konusu haline gelen Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Arjantinli yıldız için 2 takımın birden devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 09:14
Galatasaray'da Mauro Icardi'ye transferde 2 talip!

Galatasaray geride kalan sezon çok büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye transferde 2 talip!

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk önderliğinde üst üste 4 kez bu başarıya ulaştı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye transferde 2 talip!

Cimbom lig şampiyonluğunun ardından hedef büyüttü ve gözünü Devler Ligi'ne dikti.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye transferde 2 talip!

Kadro planlama çalışmaları devam eden Galatasaray'da kadroya önemli yıldızların dahil edilmesi planlanıyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye transferde 2 talip!

Cimbom'da ayrıca takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ediyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye transferde 2 talip!

Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi ise Mauro Icardi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye transferde 2 talip!

Cimbom'da ilk sezonlarında gösterdiği başarılı performansla taraftarların gönlünde taht kuran Arjantinli yıldızın performansındaki düşüş bir hayli gündem olmuştu.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye transferde 2 talip!

Sarı-kırmızılılarda geleceği merak konusu haline gelen futbolcuyla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye transferde 2 talip!

Cimbom'da takımın yeni sözleşme teklifi sunduğu Mauro Icardi'ye ülkesi Arjantin'den River Plate ve Portekiz kulübü Benfica resmen talip oldu.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye transferde 2 talip!

Arjantin basınında çıkan haberde; tecrübeli golcü için Galatasaray'ın yanında River Plate ve Benfica'nın da istekli olduğu kaydedildi. Icardi'nin temmuz ayına kadar nihai kararını vermesi bekleniyor.

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