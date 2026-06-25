Galatasaray geride kalan sezon çok büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk önderliğinde üst üste 4 kez bu başarıya ulaştı. Cimbom lig şampiyonluğunun ardından hedef büyüttü ve gözünü Devler Ligi'ne dikti. Kadro planlama çalışmaları devam eden Galatasaray'da kadroya önemli yıldızların dahil edilmesi planlanıyor. Cimbom'da ayrıca takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ediyor. Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi ise Mauro Icardi. Cimbom'da ilk sezonlarında gösterdiği başarılı performansla taraftarların gönlünde taht kuran Arjantinli yıldızın performansındaki düşüş bir hayli gündem olmuştu. Sarı-kırmızılılarda geleceği merak konusu haline gelen futbolcuyla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'da takımın yeni sözleşme teklifi sunduğu Mauro Icardi'ye ülkesi Arjantin'den River Plate ve Portekiz kulübü Benfica resmen talip oldu. Arjantin basınında çıkan haberde; tecrübeli golcü için Galatasaray'ın yanında River Plate ve Benfica'nın da istekli olduğu kaydedildi. Icardi'nin temmuz ayına kadar nihai kararını vermesi bekleniyor.