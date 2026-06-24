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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda yapacağı kampın kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi kanalları üzerinden paylaşılan kadroda yeni transferlerin yanı sıra 2 sürpriz isim yer aldı. İşte o liste...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 15:12 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 15:32
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda yapacağı kampın kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Vedat Muriqi ve Amara Diouf da listede yer aldı.

2 YENİ TRANSFER SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin açıklamış olduğu 30 kişilik kamp kadrosunda Adem Yeşilyurt ve Çağrı Balta da yer aldı. Bu liste ile birlikte Kadıköy temsilcisi, 2 genç ismin transferini taraftarına müjdelemiş oldu.

İŞTE KAMP KADROSU

Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kamil Efe Üregen, Yiğit Fidan, Omar Fayed, Archie Brown, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, Matteo Guendouzi, Fred Rodrigues, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Alaettin Ekici, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Amara Diouf, Sidiki Chérif, Vedat Muriqi.

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