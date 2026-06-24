Galatasaray transferde şaha kalktı! 2 dünya yıldızı Aslan olacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Galatasaray, transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid ve Manchester City'de forma giyen iki yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 19:37
Çalışmalarını sürdüren yönetim, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezonda da kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirmek istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılarla ilgili ses getirecek bir gelişme yaşandı.
ICARDI'NİN YERİNE MARMOUSH
A Spor'un haberine göre; Galatasaray, Manchester City forması giyen Omar Marmoush'u gündemine aldı.
Mauro Icardi'nin ayrılığı halinde forvet hattına takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar, Mısırlı yıldızı kiralamayı planlıyor.
Manchester City'de süre bulmakta zorlanan Marmoush, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 21 karşılaşmada 699 dakika görev alabildi.
27 yaşındaki santrfor, düzenli olarak forma giyebilmek için bu yaz döneminde kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakıyor.
Dursun Özbek ve yönetimi, Dünya Kupası sonrası Marmoush ile birebir görüşme yaparak transferi noktalamayı hedefliyor.
23 Ocak 2025 tarihinde 75 milyon Euro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'tan Manchester City'ye transfer olan Omar Marmoush, İngiliz deviyle çıktığı 61 maçta 16 gol ve 6 asist kaydetti.
ORTA SAHAYA CAMAVINGA
Orta sahaya da takviye planlayan Galatasaray, Eduardo Camavinga için Real Madrid ile temasa geçti.
Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcunun transferi için Jose Mourinho'nun kararını bekliyor.
Eflatun-beyazlılarda göreve getirilen Portekizli çalıştırıcı, takımda düşünmediği futbolcular konusunda henüz kararını vermedi.
Dursun Özbek ve yönetimi, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini Mourinho'nun vereceği rapor doğrultusunda bitirmeyi planlıyor.
Fransa Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Eduardo Camavinga, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 43 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 kez de asist katkısı verdi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.