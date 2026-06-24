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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray transferde şaha kalktı! 2 dünya yıldızı Aslan olacak

Galatasaray transferde şaha kalktı! 2 dünya yıldızı Aslan olacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Galatasaray, transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid ve Manchester City'de forma giyen iki yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 19:37
Galatasaray transferde şaha kalktı! 2 dünya yıldızı Aslan olacak

Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayarak 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 2 dünya yıldızı Aslan olacak

Sarı-kırmızılılar, 22 Haziran'da resmen başlayan 1. Transfer ve Tescil Dönemi için kolları sıvadı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 2 dünya yıldızı Aslan olacak

Gelecek sezon da ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Cimbom, Avrupa'da adından söz ettirecek bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 2 dünya yıldızı Aslan olacak

Çalışmalarını sürdüren yönetim, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezonda da kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirmek istiyor.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 2 dünya yıldızı Aslan olacak

Bu doğrultuda arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılarla ilgili ses getirecek bir gelişme yaşandı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 2 dünya yıldızı Aslan olacak

ICARDI'NİN YERİNE MARMOUSH

A Spor'un haberine göre; Galatasaray, Manchester City forması giyen Omar Marmoush'u gündemine aldı.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 2 dünya yıldızı Aslan olacak

Mauro Icardi'nin ayrılığı halinde forvet hattına takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar, Mısırlı yıldızı kiralamayı planlıyor.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 2 dünya yıldızı Aslan olacak

Manchester City'de süre bulmakta zorlanan Marmoush, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 21 karşılaşmada 699 dakika görev alabildi.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 2 dünya yıldızı Aslan olacak

27 yaşındaki santrfor, düzenli olarak forma giyebilmek için bu yaz döneminde kiralık olarak ayrılmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 2 dünya yıldızı Aslan olacak

Dursun Özbek ve yönetimi, Dünya Kupası sonrası Marmoush ile birebir görüşme yaparak transferi noktalamayı hedefliyor.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 2 dünya yıldızı Aslan olacak

23 Ocak 2025 tarihinde 75 milyon Euro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'tan Manchester City'ye transfer olan Omar Marmoush, İngiliz deviyle çıktığı 61 maçta 16 gol ve 6 asist kaydetti.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 2 dünya yıldızı Aslan olacak

ORTA SAHAYA CAMAVINGA

Orta sahaya da takviye planlayan Galatasaray, Eduardo Camavinga için Real Madrid ile temasa geçti.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 2 dünya yıldızı Aslan olacak

Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcunun transferi için Jose Mourinho'nun kararını bekliyor.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 2 dünya yıldızı Aslan olacak

Eflatun-beyazlılarda göreve getirilen Portekizli çalıştırıcı, takımda düşünmediği futbolcular konusunda henüz kararını vermedi.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 2 dünya yıldızı Aslan olacak

Dursun Özbek ve yönetimi, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini Mourinho'nun vereceği rapor doğrultusunda bitirmeyi planlıyor.

Galatasaray transferde şaha kalktı! 2 dünya yıldızı Aslan olacak

Fransa Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Eduardo Camavinga, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 43 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 kez de asist katkısı verdi.

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