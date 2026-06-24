Sarı-kırmızılılar, 22 Haziran'da resmen başlayan 1. Transfer ve Tescil Dönemi için kolları sıvadı.

Gelecek sezon da ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Cimbom, Avrupa'da adından söz ettirecek bir kadro kurmak istiyor.