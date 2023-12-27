Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Larsen'e Malmö talip oldu! Transfer...

Trabzonspor'da Larsen'e Malmö talip oldu! Transfer...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Bordo-mavililerin 2022 yılında Udinese'den kadrosuna kattığı Larsen'e İsveç ekibi Malmö talip oldu. Trabzonspor'un da bu ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. İşte son gelişmeler... TS SPOR HABELERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 18:14 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 18:17
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MEHMET CEM ÇAKIR
Trabzonspor'da Larsen'e Malmö talip oldu! Transfer...

Trendyol Süper Lig'de topladığı 30 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları için start verildi.

Bordo-mavililerde bununla birlikte takımdan ayrılacak isimlerde belli olmaya başladı.

Abdullah Avcı'nın raporuna göre plan yapan yönetim yıldız isme gelen teklif için nasıl bir karar verecek merak konusu oldu.

LARSEN'E MALMÖ KANCASI!

İsveç basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Malmö devre arasında Trabzonspor'a teklifte bulunacak.

Danimarkalı oyuncunun Trabzonspor ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Larsen bu sezon bordo-mavili takımda 15 karşılaşmada görev aldı.

İŞTE O HABER:

DİĞER
Son dakika haberi: Dünyanın en büyük derbileri belli oldu! Türkiye o listeyi yıktı geçti: Fenerbahçe ve Galatasaray...
SON DAKİKA | 2024 asgari ücret açıklanıyor! Asgari ücret zammında konuşulan rakam ne? Gözler 19.30'a çevrildi
Transfer söz artık G.Saray'da!
Marsilya'da Cengiz pişmanlığı! Gattuso isyan etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'a İtalya'dan golcü takviyesi!
Fatih Terim'in ilk transferi ve ekibi ortaya çıktı!
ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU SON DAKİKA!
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL YASALAŞTI!
Çalışma saatleri meclisten geçti mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bahçeşehir Koleji'nde Radonjic dönemi! Bahçeşehir Koleji'nde Radonjic dönemi! 18:13
Devre arasında teklif yapacaklar! Devre arasında teklif yapacaklar! 18:10
Beşiktaş evinde kayıp! Beşiktaş evinde kayıp! 18:04
Bahçeşehir Koleji'nde Atalay dönemi sona erdi! Bahçeşehir Koleji'nde Atalay dönemi sona erdi! 16:40
İşte Hasan Arat'ın ilk transferi! İşte Hasan Arat'ın ilk transferi! 16:28
G.Saray'a Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti G.Saray'a Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti 16:13
Daha Eski
Marsilya'da Cengiz pişmanlığı! Gattuso isyan etti Marsilya'da Cengiz pişmanlığı! Gattuso isyan etti 16:01
Transferde flaş gelişme! Serdar Gürler... Transferde flaş gelişme! Serdar Gürler... 15:57
F.Bahçe Süper Kupa hazırlıklarını tamamladı! F.Bahçe Süper Kupa hazırlıklarını tamamladı! 15:43
TFF'den Samsunspor'a ödül! TFF'den Samsunspor'a ödül! 15:35
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Kiralanacak F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Kiralanacak 15:31
Galatasaray - Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı ne zaman? 15:26