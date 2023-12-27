Trabzonspor'da Larsen'e Malmö talip oldu! Transfer...

Trendyol Süper Lig'de topladığı 30 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları için start verildi.

Bordo-mavililerde bununla birlikte takımdan ayrılacak isimlerde belli olmaya başladı.

Abdullah Avcı'nın raporuna göre plan yapan yönetim yıldız isme gelen teklif için nasıl bir karar verecek merak konusu oldu.

LARSEN'E MALMÖ KANCASI!

İsveç basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Malmö devre arasında Trabzonspor'a teklifte bulunacak.

Danimarkalı oyuncunun Trabzonspor ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Larsen bu sezon bordo-mavili takımda 15 karşılaşmada görev aldı.

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