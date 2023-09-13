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Transferde Draxler sürprizi! Süper Lig devi harekete geçti

Son dakika spor haberi: Transferde bombaları üst üste patlatan Trabzonspor'da sırada orta saha takviyesi var. Birçok yıldızla görüşme halinde olan bordo-mavililer, gündem yaratacak bir ismi radarına aldı. İddiasını konuşturmak isteyen Fırtına, PSG'nin Alman yıldızı Julian Draxler'in peşine düştü. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 10:10
Transferde Draxler sürprizi! Süper Lig devi harekete geçti

Trabzonspor transferde son bombasını patlatıp şov yapmaya hazırlanıyor. Orta saha bölgesine dünyaca ünlü bir yıldızı takviye etmek isteyen bordo-mavililer, flaş bir ismi gündemine aldı.

HEDEFTE DRAXLER VAR!

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Donny van de Beek ve Ndidi gibi isimlerle görüşen Fırtına, PSG'nin elden çıkarmak istediği Julian Draxler'i de listesine aldı.

AİLESİ KATAR'I İSTEMİYOR!

PSG'nin Katar'dan bir takıma onay vermesine rağmen Alman oyuncu bu teklifi ailesi istemediği için reddetti.

Trabzonspor yönetimi ilk olarak Draxler ile görüşecek. Oyuncu ikna edilirse PSG'ye teklif yapılacak.

Olumlu dönüş alınması halinde, Batista Mendy ile başlayan Pepe ve Onuachu ile devam eden yıldızlar karması transferi Draxler ile tamamlanmış olacak.

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