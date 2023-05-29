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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da öncelik sağ bek! İşte listedeki 2 isim

Süper Lig devlerinden Trabzonspor gelecek sezon için etkili bir kadro kurmak istiyor. Bu anlamda gündemine sürpriz isimleri alan bordo mavililer sağ bek bölgesine mutlak takviye planlıyor. Trabzonspor bu mevkiye son olarak 2 ismi gündemine dahil etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da öncelik sağ bek! İşte listedeki 2 isim

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan ve birçok futbolcu ile temasa geçen Trabzonspor, sağ beke de takviye yapacak. İspanyol basını, Trabzonspor'un uzun süredir Celta Vigo forması giyen sağ bek Hugo Mallo'yu transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu duyurdu. 31 yaşındaki İspanyol yıldızın sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği ve Karadeniz ekibinin bu transferde çok kararlı olduğu belirtildi.

448 MAÇTA 12 GOL ATTI

Bordo-mavili yetkililer ile Mallo'nun görüştüğünü ve şartlar üzerinde pazarlıklar yaptığı öne sürüldü. 2009'dan bu yana Celta Vigo forması giyen ve kulübün sembol isimlerinden birisi olan 31 yaşındaki oyuncu, 448 maça çıkarken, 12 gol ve 28 asistlik performans sergiledi. Haberde ayrıca Bjelica'nın da İspanyol sağ bek için ısrarcı olduğuna vurgu yapıldı. Eğer Trabzonspor'a transfer olursa, Mallo kariyeri boyunca ilk defa başka bir takımın formasını giymiş olacak.

ÇOK DENEYİMLİ BİR FUTBOLCU

Yönetimin Mallo transferindeki ısrarı, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme hedeflerini açıkça ortaya koyuyor. Mallo'nun deneyimi ve kalitesi, takıma önemli bir katkı sağlayabilecek niteliklere sahip olduğunu gösteriyor.

CANNON DA LİSTEDE

Transfer çalışmalarını devam ettiren Trabzonspor'un ismi daha önce gündeme gelen Reggie Cannon için yoğun şekilde görüşmelerine devam ettiği belirlendi. Brezilyalı sağ bek Peres ile yollarını ayıran, Danimarkalı Larsen'den ise beklediği verimi alamayan bordo- mavililerin Cannon için kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

Portekiz'in Boavista takımında forma giyen 24 yaşındaki ve 1.80 boyundaki sağ bekin stoperde oynayabilmesi avantaj olarak görülüyor. Kulübüyle sözleşmesi 2025'te sona erecek Cannon bu sezon forma giydiği 33 maçın 25'inde stoper olarak görev yaptı. 2020'de 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Dallas'tan Boavista'ya transfer olan Cannon'un güncel piyasa değeri 4 milyon euro civarında.

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