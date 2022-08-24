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Trabzonspor 0-0 Kopenhag (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Trabzonspor sahasında Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan ve hakem Danny Makkelie'nin düdük çaldığı müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavilier, rövanştan beraberlikle ayrılarak Devler Ligi'ne veda etti. Fırtına yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. İşte Trabzonspor - Kopenhag maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 23:57 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 00:36
Trabzonspor 0-0 Kopenhag (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Trabzonspor, evinde Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırladı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İlk maçı Danimarka'da 2-1 kaybeden temsilcimiz bu sonuçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Trabzonspor yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

BÜYÜK GELİR KAÇTI!
Kopenhag'a elenen Trabzonspor, grup aşamalarına kalmanın getireceği büyük geliri elde edemedi.

Grup aşamalarına kalan takımlara verilen giriş parası 14 milyon 800 bin euroluk gelirden olan Trabzonspor, katsayı uygulamasından da elde edeceği 2 milyon 274 bin euroluk ek gelirden de mahrum kalmış oldu.

Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor, grup aşamalarının giriş ücreti olan 3 milyon 630 bin euro elde edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Enis Bardhi'nin pasında ceza sahası içine topla buluşan Djaniny'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ryan'dan döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

20. dakikada Larsen'in sağ taraftan ortasında Cornelius'un kafa vuruşunu kaleci Ryna kornere çeldi.

38. dakikada Daramy'ın ceza sahası yayı üzerine gönderdiği topu kontrol eden Pep Biel'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan auta çıktı.

41. dakikada Disk'in sağ taraftan kale sahası içine doğru gönderdiği topa Lerager'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.


64. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ön direk dibinde Dorukhan Toköz'ün şık vuruşunda top az farkla auta çıktı.

68. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılan Trezeguet'in pasında, Cornelius'un yakın mesafeden şutunda, top üsten auta gitti.

75. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Denswil'in kafa vuruşunda, kaleci Ryan çizgi üzerinde meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.

83. dakikada ceza alanı içinde kısa paslaşmalarla son çizgiye inen konuk takımda Falk'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topa sahip oldu.

90. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

90+2. dakikada Karamoko'nun pasında ceza alanı içinde Haraldsson'un sert şutunda top çok az farkla auta gitti.

Karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, elenen taraf oldu.

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