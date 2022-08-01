TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Jesus Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fırtına, sağ stoper transferinde atağa kalktı.
Bordo-mavililerde gündeme gelen son isim ise Jesus Murillo oldu.
Los Angeles FC'ta oynayan futbolcu için, temsilcisi Gustavo Rico bordo mavililerin ilgisini doğruladı.
Rico yaptığı açıklamada, "Trabzonspor , Murillo ile ilgileniyor. Kesin bir ilgi var; ama şu ana kadar resmî teklif yapmadılar.
Önümüzdeki saatlerde, günlerde teklif yapmalarını bekliyoruz. Los Angeles FC ile 1 yıl daha sözleşmesi var.
1 yıllık da opsiyonları var. 1.5, 1.6 milyon Euro gelir bekliyorlar.
Murillo, Trabzonspor'da oynama fikrine çok sıcak bakıyor.
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.
Komforlu ve iyi organize olmuş bir kulüp. İstiktikrarlı bir yönetim anlayışları var.
Çok tutkulu bir taraftar topluluğu ve futbolla dolu bir kente sahipler.
Elbette ki bu etkenlerden dolayı Murillo, Trabzonspor'da oynamak istiyor" ifadelerini kullandı.
TAKİBE ALDI
Trabzonspor'un gündemindeki Jesus Murillo'dan flaş bir hamle geldi.
Yıldız futbolcu Instagram hesabından Trabzonspor'u takibe aldı.
Kolombiyalı futbolcunun bu hamlesi taraftarı heyecanlandırdı.