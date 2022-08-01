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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Jesus Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, kısa süre içerisinde sağ stoper transferini bitirmenin planlarını yapıyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde gündeme gelen isimlerden biri de Jesus Murillo olmuştu. kolombiyalı futbolcudan taraftarı heyecanlandıran bir hamel geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:36
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Jesus Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Jesus Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket!

Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fırtına, sağ stoper transferinde atağa kalktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Jesus Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket!

Bordo-mavililerde gündeme gelen son isim ise Jesus Murillo oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Jesus Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket!

Los Angeles FC'ta oynayan futbolcu için, temsilcisi Gustavo Rico bordo mavililerin ilgisini doğruladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Jesus Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket!

Rico yaptığı açıklamada, "Trabzonspor , Murillo ile ilgileniyor. Kesin bir ilgi var; ama şu ana kadar resmî teklif yapmadılar.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Jesus Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket!

Önümüzdeki saatlerde, günlerde teklif yapmalarını bekliyoruz. Los Angeles FC ile 1 yıl daha sözleşmesi var.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Jesus Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket!

1 yıllık da opsiyonları var. 1.5, 1.6 milyon Euro gelir bekliyorlar.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Jesus Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket!

Murillo, Trabzonspor'da oynama fikrine çok sıcak bakıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Jesus Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket!

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Jesus Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket!

Komforlu ve iyi organize olmuş bir kulüp. İstiktikrarlı bir yönetim anlayışları var.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Jesus Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket!

Çok tutkulu bir taraftar topluluğu ve futbolla dolu bir kente sahipler.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Jesus Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket!

Elbette ki bu etkenlerden dolayı Murillo, Trabzonspor'da oynamak istiyor" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Jesus Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket!

TAKİBE ALDI

Trabzonspor'un gündemindeki Jesus Murillo'dan flaş bir hamle geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Jesus Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket!

Yıldız futbolcu Instagram hesabından Trabzonspor'u takibe aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Jesus Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket!

Kolombiyalı futbolcunun bu hamlesi taraftarı heyecanlandırdı.

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