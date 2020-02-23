Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Kocaeli'de etkinliğe katıldı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kocaeli Trabzonlular Derneği tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.
Derneğin İzmit'teki binasında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Trabzonspor formasıyla etkinlik yerine gelenler vatandaşlar, Ağaoğlu'nu coşkuyla karşıladı.
Futbolseverlerin formalarını imzalayan Ağaoğlu, yaptığı konuşmada, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hemşehrileriyle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Her ilin önemli günlerinin olduğunu fakat Trabzon'u diğerlerinden farklı kılan bir özelliğinin bulunduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, "Trabzon'un kurtuluşu Trabzonsporlularla kutlanıyor. Bugün bir başka ile gitseniz o ilin formasını nadir görürsünüz. İstanbul'un kurtuluşunda 8 ayrı forma görürsünüz, Ankara'nın kurtuluşunda değişik formalar görürsünüz ama Trabzon'un önemli günleri her zaman Trabzonspor formasıyla kutlanır." diye konuştu.
- 23.02.2020
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Kocaeli'de etkinliğe katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.