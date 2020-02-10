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10 Şubat 2020, Pazartesi
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'da buruk sevinç

Trabzonspor'da buruk sevinç

G.Birliği’ni ’da 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, ligde galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Yönetim, kızaran Sörloth’a 2 maç ceza çıkarsa Tahkim’e gidecek.

Süper Lig'de zirve yolundaki yürüyüşünü deplasmanından aldığı galibiyetle sürdüren 'da yüzler gülüyor... Ancak golcü oyuncu Alexander Sörloth'un karşılaşmanın son dakikasında gördüğü kırmızı kart buruk bir sevinç yaşanmasına neden oldu. Norveçli yıldızın maçta aldığı darbeler sonucu ayağında ciddi yaralar oluşurken, hasar tespiti için MR çekileceği bildirildi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, önemli bir 3 puan aldıklarını belirtirken, bundan sonra her maçın zor geçeceğini vurguladı.

BAŞKAN'DAN TEBRİK
Saha içinde oyun disiplinine sadık kalan futbolcularını kutlayan bordo-mavili çalıştırıcı, "Bu yolda güçlüklerle karşılaşacağız, bazen istediklerimiz olmayacak. Ancak birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece engelleri aşmaya devam ederiz" diye konuştu. Başkan Ahmet Ağaoğlu da maçın ardından teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Ağaoğlu, "3 puan çok değerli. Bu soğuk havada bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımızı stattan mutlu şekilde gönderdiğiniz için size ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

  1. 10.2.2020
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