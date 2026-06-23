Tsygankov gerçekleri

Ukraynalı sağ kanadın transferinin gecikmesinde, Girona'nın bağlı bulunduğu City Football Group'un planlamasının etkili olduğu öğrenildi. Dünya devi Manchester City'nin yüzde 100 hissesine sahip olan grup, İspanyol ekibi Girona'nın yüzde 47 hissesine sahip. City Football'ın, 28 yaşındaki futbolcuyu kendi bünyesinde bulunan MLS temsilcisi New York City'ye yönlendirmek istediği belirtildi. Bu gelişmenin, Trabzonspor ile oyuncu arasındaki görüşmeleri uzattı.

HIZLI CEVAP BEKLENTİSİ

Tsygankov'un temsilcilerinin, tüm teklifleri değerlendirebilmek adına ek süre talep ettiği öğrenildi. Trabzonspor'un 28 yaşındaki sağ kanada belirli bir süre tanıdığı, ancak bu zaman diliminde net bir cevap alamadığı belirtildi.

MLS SEÇENEĞİ GÜÇ KAZANDI

İspanya'da Girona'nın küme düşmesinin ardından kariyerine farklı bir ülkede devam etmeye hazırlanan Tsygankov'un önündeki seçenekleri değerlendirdiği öğrenildi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre; tecrübeli oyuncunun, MLS ekiplerinden New York City seçeneğine ciddi şekilde sıcak baktığı belirtildi.