Benfica - Heart of Midlothian maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Portekiz Futbolu'nun köklü çınarlarından SL Benfica, turun ilk ayağında İskoçya temsilcisi Heart of Midlothian FC (Hearts) ile kozlarını paylaşacak. Rövanş öncesinde kendi sahasında avantajlı bir skor elde ederek tur kapısını aralamak isteyen Benfica ile zorlu deplasmandan sürpriz bir sonuçla dönmeyi hedefleyen Hearts arasındaki randevu öncesinde maçın detayları merak ediliyor.

BENFICA - HEART OF MIDLOTHIAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lizbon'daki efsanevi Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak olan Benfica - Heart of Midlothian müsabakası 6 Ağustos 2026 Perşembe (bugün) TSİ 22.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marian Barbu düdük çalacak.

BENFICA - HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica - Heart of Midlothian karşılaşmasının Türkiye'de resmi bir televizyon yayıncısı bulunmuyor. Benfica Lisbon-Heart of Midlothian FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Çift maç eleme usulüne göre oynanan tura dair rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos 2026 Perşembe günü İskoçya'nın Edinburgh şehrinde yer alan Tynecastle Park Stadyumu'nda TSİ 21.45'te oynanacak. İki maç sonunda toplam skorda üstünlüğü sağlayan taraf adını UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yazdıracak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Benfica muhtemel 11: Trubin, Bah, Silva, Lenglet, Dahl, Barreiro, Barrenechea, Silva, Sudakov, Kaminski, Pavlidis

Hearts muhtemel 11: Reus, Altena, McEntee, Findlay, Milne, Kerjota, Mendy, Spittal, Miller, Braga, Ba-Sy

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