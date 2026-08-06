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Haberler Beşiktaş Trossard oynayacak mı? Hradec Kralove-Beşiktaş maçında ilk 11'de mi?

Trossard oynayacak mı? Hradec Kralove-Beşiktaş maçında ilk 11'de mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar maça saatler kala transfer gündemindeki Leandro Trossard'ın kadroda yer alıp almadığını ve ilk 11'de başlayıp başlamayacağını araştırıyor. Peki, Leandro Trossard Hradec Kralove - Beşiktaş maçında oynayacak mı? İşte teknik heyetin kararı ve muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 12:17
Trossard oynayacak mı? Hradec Kralove-Beşiktaş maçında ilk 11'de mi?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Çekya temsilcisi Hradec Kralove'ye konuk oluyor. Kritik mücadele öncesinde siyah-beyazlı camiada ve spor kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri de Belçikalı yıldız futbolcu Leandro Trossard'ın bu karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği oldu. Taraftarlar arama motorlarında "Trossard Hradec Kralove - Beşiktaş maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi?" sorularına yanıt arıyor.

TROSSARD HRADEC KRALOVE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Siyah-beyazlılarda lisans tescil süreçleri ve UEFA kadro bildirim tarihleri doğrultusunda Trossard'ın bu kritik mücadelede ilk 11'de yer alması beklenmiyor.

TROSSARD NEDEN 11'DE DEĞİL?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Perşembe günü Çekya ekibi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların, Çekya kafilesi açıklandı. İlk etapta kadroda yer almayan Trossard, UEFA kadrosuna eklendi.

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy."

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