UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Çekya temsilcisi Hradec Kralove'ye konuk oluyor. Kritik mücadele öncesinde siyah-beyazlı camiada ve spor kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri de Belçikalı yıldız futbolcu Leandro Trossard'ın bu karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği oldu. Taraftarlar arama motorlarında "Trossard Hradec Kralove - Beşiktaş maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi?" sorularına yanıt arıyor.

TROSSARD HRADEC KRALOVE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Siyah-beyazlılarda lisans tescil süreçleri ve UEFA kadro bildirim tarihleri doğrultusunda Trossard'ın bu kritik mücadelede ilk 11'de yer alması beklenmiyor.

TROSSARD NEDEN 11'DE DEĞİL?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Perşembe günü Çekya ekibi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların, Çekya kafilesi açıklandı. İlk etapta kadroda yer almayan Trossard, UEFA kadrosuna eklendi.

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy."