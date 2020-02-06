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06 Şubat 2020, Perşembe
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'dan evladına vefa! ...

Trabzonspor'dan evladına vefa! Yusuf Yazıcı...

Sezon başında 'dan ayrılarak Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'in yolunu tutan için bordo mavili kulüp önemli bir karar aldı. Doğduğu, büyüdüğü ve yetiştiği kulüp olan Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın "97" numaralı formasını dondurduğunu ve müzeye kaldırdığını duyurdu. A Milli Futbol Takımımızla EURO 2020'de de boy göstermeye hazırlanan Yusuf Yazıcı'nın formasının önüne, "Yusuf Yazıcı'nın emekli edilen 97 numaralı forması" notu düşüldü.

eski futbolcusu 'nın 97 numaralı formasını emekli ettiğini açıkladı.

Bordo-Mavili kulüp resmi sosyal medya hesabından paylaştığı görselle bu kararı duyurdu. Fransız kulübü Lille, Yusuf Yazıcı'yı sezon başında 16.5 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Genç futbolcu bu sezon Fransız ekibinde forma giydiği 25 maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

Trabzospor Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasını emekli etti

FENERBAHÇE MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEMİŞTİ

Öte yandan Yusuf Yazıcı, Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'un Akyazı'da şampiyonluğun bir diğer adaylarından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip etmiş, Başkan AHmet Ağaoğlu'ndan plaket alarak onore edilmişti.

  1. 06.02.2020
  2. Güncelleme: 06.02.2020 17:30
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