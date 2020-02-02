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02 Şubat 2020, Pazar
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’ya plaket

Yusuf Yazıcı’ya plaket

Sakatlığı nedeniyle Lille'de formasından uzak olan dünkü maçı tribünden takip etti.

Sakatlığı nedeniyle Lille'de formasından uzak olan dünkü maçı tribünden takip etti. Bordo-mavililerin özel davetlisi olarak maça gelen 23 yaşındaki yıldıza Başkan tarafından plaket ve 97 numaralı forması verildi. Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Yazıcı karşılaşma öncesinde, taraftarların çağırması üzerine birlikte tribünleri selamladı.

  1. 2.2.2020
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