Yusuf Yazıcı’ya plaket
Sakatlığı nedeniyle Lille'de formasından uzak olan Yusuf Yazıcı dünkü maçı tribünden takip etti.
Sakatlığı nedeniyle Lille'de formasından uzak olan Yusuf Yazıcı dünkü maçı tribünden takip etti. Bordo-mavililerin özel davetlisi olarak maça gelen 23 yaşındaki yıldıza Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından plaket ve 97 numaralı Trabzonspor forması verildi. Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Yazıcı karşılaşma öncesinde, taraftarların çağırması üzerine birlikte tribünleri selamladı.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Yusuf Yazıcı’ya plaket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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