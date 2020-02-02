Yusuf Yazıcı’ya plaket

Sakatlığı nedeniyle Lille'de formasından uzak olan Yusuf Yazıcı dünkü maçı tribünden takip etti. Bordo-mavililerin özel davetlisi olarak maça gelen 23 yaşındaki yıldıza Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından plaket ve 97 numaralı Trabzonspor forması verildi. Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Yazıcı karşılaşma öncesinde, taraftarların çağırması üzerine birlikte tribünleri selamladı.