Hüseyin Çimşir hayalini açıkladı: Hak edilmiş kupayı kaldırmak

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, karşılaşmanın ardından bir hayli mutluydu. Kazandıkları için son derece mutlu olduklarını ifade eden Hüseyin Çimşir, "Saha içinde oyuncular kadar biz de heyecanlanıyoruz, yeri geliyor agresif tavırlar sergiliyoruz" dedi. Oyunun en başında geriye düşmek gibi bir senaryo düşünmediklerini kaydeden genç çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı: "OYUN bir dönem bizim kontrolümüzdeydi, fark da atabilirdik, gol de yiyebilirdik. Eksiklerimizi görüp, onları da gidermemiz gerekiyor. Bir hedefimiz, hayalimiz var. İnşallah bu hayal de hak edilmiş kupayı mavi gökyüzüne kaldırmak. Oyunumuzu geliştirmemiz gerektiği gerçeği de var. Hayalimize bir adım daha yaklaştık. Daha iyi oyun, daha iyi sonuçlar ve kenetlenmiş bir caimaya hedeflerimize ulaşmak istiyoruz."



'BİZ DELİ DEĞİLİZ'

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, ara transfer dönemiyle ilgili konuştu. "Eleştirmek işin en kolayı" diyen Alp, "Herkes her şeyi eleştirebilir. İcra makamı biziz. Transferleri son güne bırakmadık. Biz de deli değiliz. Bu kadar adam böyle bir zevkimiz yok" ifadelerini kullandı.