Hüseyin Çimşir hayalini açıkladı: Hak edilmiş kupayı kaldırmak
“Kazandığımız için son derece mutluyum. Hep söylüyoruz bir hedefimiz var. O da hak edilmiş kupayı mavi gökyüzüne kaldırmak. Hayalimize bir adım daha yaklaştık”
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, karşılaşmanın ardından bir hayli mutluydu. Kazandıkları için son derece mutlu olduklarını ifade eden Hüseyin Çimşir, "Saha içinde oyuncular kadar biz de heyecanlanıyoruz, yeri geliyor agresif tavırlar sergiliyoruz" dedi. Oyunun en başında geriye düşmek gibi bir senaryo düşünmediklerini kaydeden genç çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı: "OYUN bir dönem bizim kontrolümüzdeydi, fark da atabilirdik, gol de yiyebilirdik. Eksiklerimizi görüp, onları da gidermemiz gerekiyor. Bir hedefimiz, hayalimiz var. İnşallah bu hayal de hak edilmiş kupayı mavi gökyüzüne kaldırmak. Oyunumuzu geliştirmemiz gerektiği gerçeği de var. Hayalimize bir adım daha yaklaştık. Daha iyi oyun, daha iyi sonuçlar ve kenetlenmiş bir caimaya hedeflerimize ulaşmak istiyoruz."
'BİZ DELİ DEĞİLİZ'
Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, ara transfer dönemiyle ilgili konuştu. "Eleştirmek işin en kolayı" diyen Alp, "Herkes her şeyi eleştirebilir. İcra makamı biziz. Transferleri son güne bırakmadık. Biz de deli değiliz. Bu kadar adam böyle bir zevkimiz yok" ifadelerini kullandı.
- 2.2.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Hüseyin Çimşir hayalini açıkladı: Hak edilmiş kupayı kaldırmak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.