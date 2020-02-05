Mikel: Irkçılar ceza almalı

Bordo-mavili ekibin yıldızı Obi Mikel, Fenerbahçe maçı sonrası yaşananları anlattı. Nijeryalı futbolcu "Emre Belözoğlu ile maç içinde bir tartışma yaşadık. Soyunma odasına taşınmadı" dedi. 32 yaşındaki futbolcu, İnstagram hesabına gelen 3 bin ırkçı mesaj için ise şunları söyledi: "Bana, kız arkadaşıma, 4 yaşındaki kızlarıma bile bir ton ırkçı mesaj gönderdiler. Bu yüzden sinirliyim. Hayal kırıklığına uğradım. Bu tür ırkçı insanların hayatta bizim yanımızda, futbol içinde statlarda olmamaları gerekir. Trabzonsporlular, Chelsea'liler, Galatasaraylılar birçok farklı takım taraftarlarından destek mesajları aldım. Hepimiz eşitiz. Hepimiz aynıyız"