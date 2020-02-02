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02 Şubat 2020, Pazar
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Gençler de Fırtına!

Gençler de Fırtına!

  ve takımları, ekiplerini mağlup etmeyi başardı.

ve takımları, ekiplerini mağlup etmeyi başardı. U17 maçında bordo-mavililer 2-0 kazanırken; golleri Süleyman ve Batuhan kaydetti. U19'daki maç ise nefesleri kesti. 85. dakikaya 2-1 mağlup giren 'Genç Fırtınalar' mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı. Bordo-mavililerin gollerini Atakan, Muhammet ve Mustafa attı.

  1. 2.2.2020
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