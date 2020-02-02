Gençler de Fırtına!

Trabzonspor U19 ve U17 takımları, Fenerbahçe U19 ve U17 ekiplerini mağlup etmeyi başardı. U17 maçında bordo-mavililer 2-0 kazanırken; golleri Süleyman ve Batuhan kaydetti. U19'daki maç ise nefesleri kesti. 85. dakikaya 2-1 mağlup giren 'Genç Fırtınalar' mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı. Bordo-mavililerin gollerini Atakan, Muhammet ve Mustafa attı.