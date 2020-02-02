Gençler de Fırtına!
Trabzonspor U19 ve U17 takımları, Fenerbahçe U19 ve U17 ekiplerini mağlup etmeyi başardı.
Trabzonspor U19 ve U17 takımları, Fenerbahçe U19 ve U17 ekiplerini mağlup etmeyi başardı. U17 maçında bordo-mavililer 2-0 kazanırken; golleri Süleyman ve Batuhan kaydetti. U19'daki maç ise nefesleri kesti. 85. dakikaya 2-1 mağlup giren 'Genç Fırtınalar' mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı. Bordo-mavililerin gollerini Atakan, Muhammet ve Mustafa attı.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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