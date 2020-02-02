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02 Şubat 2020, Pazar
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Rekor adam Novak

Rekor adam Novak

’a Ocak 2018’de gelen Çek sol bek, ’de 10 golle en skorer savunmacı oldu.

Bordo-mavililerin tecrübeli sol beki , ligde bu sezon 2. kez fileleri sarstı ama belki de yılın en kritik golünü kaydetti. 32. dakikada kafa golüyle sarı-lacivertli fileleri havalandıran Çekyalı futbolcu, Ocak 2018'de geldiği 'de en skorer savunma oyuncusu oldu. Ligde toplam 10. kez fileleri sarsan 29 yaşındaki futbolcu, bunların 6'sını kafasıyla kaydetti. Geçen sezon da Şenol Güneş Stadyumu'nda 'ye gol kaydeden Novak, bordo-mavililere dejavu yaşatmış oldu.

BU GOL ÇOK ÖZEL

Trabzon'un galibiyet golünü atan Novak, Fenerbahçe karşılaşmalarının, şehir adına çok önemli olduğunu söyledi. Çek yıldız, "F.Bahçe'ye gol atmak çok özel" dedi.

  1. 2.2.2020
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