Rekor adam Novak
Trabzonspor’a Ocak 2018’de gelen Çek sol bek, Süper Lig’de 10 golle en skorer savunmacı oldu.
Bordo-mavililerin tecrübeli sol beki Filip Novak, ligde bu sezon 2. kez fileleri sarstı ama belki de yılın en kritik golünü kaydetti. 32. dakikada kafa golüyle sarı-lacivertli fileleri havalandıran Çekyalı futbolcu, Ocak 2018'de geldiği Süper Lig'de en skorer savunma oyuncusu oldu. Ligde toplam 10. kez fileleri sarsan 29 yaşındaki futbolcu, bunların 6'sını kafasıyla kaydetti. Geçen sezon da Şenol Güneş Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye gol kaydeden Novak, bordo-mavililere dejavu yaşatmış oldu.
BU GOL ÇOK ÖZEL
Trabzon'un galibiyet golünü atan Novak, Fenerbahçe karşılaşmalarının, şehir adına çok önemli olduğunu söyledi. Çek yıldız, "F.Bahçe'ye gol atmak çok özel" dedi.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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