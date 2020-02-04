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04 Şubat 2020, Salı
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'den açıklaması!

Obi Mikel'den Emre Belözoğlu açıklaması!

'un, BB. Erzurumspor'la karşı karşıya geleceği maçtan önce bordo-mavili takımın yıldız futbolcusu , derbisinde 'yla yaşadıklarını A Spor'a açıkladı.

İşte 'in açıklamaları:

"EMRE İLE ARAMIZDA UFAK BİR TARTIŞMA OLDU"

" ile maçta aramızda ufak bir tartışma oldu, maç sonrasında bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Derbi maçı oynuyorsunuz, çok büyük bir rekabet var. Onlarda kazanmak istiyordu bizde öyle. Biz 3 puan aldık. Farklı bir tartışma oldu Emre ile. Ufak bir tartışmaydı. Oyuncular arasında herhangi bir tartışma yaşanmadı."

"SPORLA İLGİLERİ YOK"

"Sosyal medyadaki tepkilerden dolayı çok üzgünüm. Irkçılığın futbolda kesinlikle yeri yok. Hem bana, hem çocuklarıma ve hem de kız arkadaşıma varan cümleler sarf edildi. Bunların kesinlikle bir daha futbol sahasına girememeleri lazım. Sporla ilgileri yok!"

Obi Mikel'den Emre Belözoğlu açıklaması!

"BU İNSANLARIN HAYATIMIZDA YERİ OLMAMALI"

"Hem kız arkadaşım, hem de 4 yaşındaki çocuğum için bile ırkçı mesajlar aldım. Ben bireysel olarak hayal kırıklığına uğramış hissediyorum, çok üzgünüm. 4 yaşında 2 kız çocuğu için bunları söyleyemezsiniz. Bu insanların hayatımızda yeri olmamalı."

"HEPİMİZ EŞİTİZ VE HEPİMİZ AYNIYIZ"

"Yalnız olmadığımı gösteren mesajlar aldım. Galatasaray taraftarlarından ve diğer taraftarlardan da birçok destek mesajı aldım. Yaşadığımız bu toplumda bu tür şeylere yer olmamalı, bunu yaşamamalıyız. Doğduğumuzda hepimiz eşitiz ve hepimiz aynıyız."

Emre Belözoğlu Mikel'e ırkçı söylemde bulundu mu? Canlı yayında açıkladı!

  1. 04.02.2020
  2. Güncelleme: 04.02.2020 20:31
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