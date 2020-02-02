"Doyasıya kutlansın"
Fırtına'nın Portekizli yıldızı Joao Pereira, galibiyeti taraftarlara armağan etti.
Fırtına'nın Portekizli yıldızı Joao Pereira, galibiyeti taraftarlara armağan etti. Tecrübeli futbolcu, "Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yaptık. Şimdi doyasıya kutlasınlar. Hedef şampiyonluk" diye konuştu.
- 2.2.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
"Doyasıya kutlansın" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.