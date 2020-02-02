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02 Şubat 2020, Pazar
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"Doyasıya kutlansın"

"Doyasıya kutlansın"

'nın  yıldızı , galibiyeti taraftarlara armağan etti.

'nın yıldızı , galibiyeti taraftarlara armağan etti. Tecrübeli futbolcu, "Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yaptık. Şimdi doyasıya kutlasınlar. Hedef şampiyonluk" diye konuştu.

  1. 2.2.2020
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