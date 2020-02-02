‘Çok iyi savaştık’

Maçın kahramanı Sörloth, takım olarak muhteşem bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Norveçli yıldız, "Çok iyi bir takımda oynuyorum. Her zaman beni ceza sahasında topla buluşturuyorlar. Bu takımda olduğum için çok mutluyum. Palace'ı düşünmüyorum" dedi.