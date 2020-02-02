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02 Şubat 2020, Pazar
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İmparator

İmparator Sörloth

Önüne geleni yıkan 24 yaşındaki forvet, 15. dakikada fileleri sarstı. ’de 16, toplamda 19. golünü atan , üst üste 4 maçtır ağları havalandırıyor.

Kuzeyin Kralı Alexander Sörtloth, sezonun ilk yarısında boş geçtiği 'ye bu kez acımadı. 15. dakikada Caleb Ekuban'ın muhteşem ara pasında topla buluşan 24 yaşındaki santrfor, rakip savunmacılardan ve Jailson'u geçip kaleci Altay'ı mağlup etti. Norveçli golcü böylelikle 'de 16, toplamda 19. golünü attı. golün yanında sahada basmadık yer bırakmadı.

İSTANBUL'U SEVİYOR

Süper Lig'deki ilk golünü 'ya kaydeden Sörloth, dün sarı-lacivertli fileleri havalandırarak tüm takımlarına gol atmayı başardı. Sörloth, Kasımpaşa'ya toplamda 4, , G.Saray ve 'e ise 1'er gol kaydetmişti. Norveçli, F.Bahçe'yi de boş geçmeyerek seriyi tamamladı. Yıldız santrfor, Süper Lig'de son 4 maçta fileleri havalandırdı. 4 müsabakada 7 gol atarak gol krallığında zirveye kuruldu.

4 MAÇTA 7 GOL ATTI

Bu sezon Süper Lig'in en golcüsü olan Sörloth (16), son üç iç saha maçında rakip filelere altı gol göndermeyi başardı. Norveçli son 4 lig maçında 7 gol atarak coştu.

O ATIYOR YENİLMİYOR

, Sörloth'un gol attığı hiçbir maçı kaybetmeme serisini sürdürdü. 19 maçta 16 gol, 4 asist yaparak toplanan 38 puanın 31'ine katkı sağladı. Sörloth, ligde attığı 16 golün 10'unu Stadyumu'nda kaydetti.

SON 3 İÇ SAHA MAÇINDA 6 GOL

Bu sezon Süper Lig'in en golcü oyuncusu olan Alexander Sörloth (16), son üç iç saha maçında altı gol kaydetti.

  1. 2.2.2020
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