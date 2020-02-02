İmparator Sörloth
Önüne geleni yıkan 24 yaşındaki forvet, 15. dakikada fileleri sarstı. Süper Lig’de 16, toplamda 19. golünü atan Sörloth, üst üste 4 maçtır ağları havalandırıyor.
Kuzeyin Kralı Alexander Sörtloth, sezonun ilk yarısında boş geçtiği Fenerbahçe'ye bu kez acımadı. 15. dakikada Caleb Ekuban'ın muhteşem ara pasında topla buluşan 24 yaşındaki santrfor, rakip savunmacılardan Serdar Aziz ve Jailson'u geçip kaleci Altay'ı mağlup etti. Norveçli golcü böylelikle Süper Lig'de 16, toplamda 19. golünü attı. Sörloth golün yanında sahada basmadık yer bırakmadı.
İSTANBUL'U SEVİYOR
Süper Lig'deki ilk golünü Kasımpaşa'ya kaydeden Sörloth, dün sarı-lacivertli fileleri havalandırarak tüm İstanbul takımlarına gol atmayı başardı. Sörloth, Kasımpaşa'ya toplamda 4, Beşiktaş, G.Saray ve Başakşehir'e ise 1'er gol kaydetmişti. Norveçli, F.Bahçe'yi de boş geçmeyerek seriyi tamamladı. Yıldız santrfor, Süper Lig'de son 4 maçta fileleri havalandırdı. 4 müsabakada 7 gol atarak gol krallığında zirveye kuruldu.
4 MAÇTA 7 GOL ATTI
Bu sezon Süper Lig'in en golcüsü olan Sörloth (16), son üç iç saha maçında rakip filelere altı gol göndermeyi başardı. Norveçli son 4 lig maçında 7 gol atarak coştu.
O ATIYOR YENİLMİYOR
Trabzon, Sörloth'un gol attığı hiçbir maçı kaybetmeme serisini sürdürdü. 19 maçta 16 gol, 4 asist yaparak toplanan 38 puanın 31'ine katkı sağladı. Sörloth, ligde attığı 16 golün 10'unu Şenol Güneş Stadyumu'nda kaydetti.
SON 3 İÇ SAHA MAÇINDA 6 GOL
Bu sezon Süper Lig'in en golcü oyuncusu olan Alexander Sörloth (16), son üç iç saha maçında altı gol kaydetti.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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