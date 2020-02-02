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02 Şubat 2020, Pazar
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- maçında işte bunlar tartışıldı!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında işte bunlar tartışıldı!

Şenol Güneş Stadı'nda dün akşam nefesleri kesen karşılaşmada hedefteki adamlardan biri hakem Ali Palabıyık oldu. Trabzonspor ve Fenerbahçe cephesi, birçok pozisyondan sonra hakemin çevresini sardı. İlk olarak ev sahibinin itirazı vardı.

  1. 2.2.2020
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