Evinde bileği bükülmüyor
Bordo-mavililer, Şenol Güneş Stadı'nda çok sert esiyor. Karadeniz ekibi, özellikle geçen sezondan bu yana İstanbul'un 3 dev takımıyla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi.
Bordo-mavililer, Şenol Güneş Stadı'nda çok sert esiyor. Karadeniz ekibi, özellikle geçen sezondan bu yana İstanbul'un 3 dev takımıyla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Tüm karşılaşmalarda stat dolarken, Fırtına söz konusu 6 karşılaşmadan 5 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Bordo- mavililer, geçen sezon sahasında G.Saray'ı 4-0 yenerken, bu sezon ise 1-1 berabere kaldı. F.Bahçe'yi iki kez 2-1 mağlup etti, Beşiktaş'ı da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçti.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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