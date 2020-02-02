Evinde bileği bükülmüyor

Bordo-mavililer, Şenol Güneş Stadı'nda çok sert esiyor. Karadeniz ekibi, özellikle geçen sezondan bu yana İstanbul'un 3 dev takımıyla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Tüm karşılaşmalarda stat dolarken, Fırtına söz konusu 6 karşılaşmadan 5 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Bordo- mavililer, geçen sezon sahasında G.Saray'ı 4-0 yenerken, bu sezon ise 1-1 berabere kaldı. F.Bahçe'yi iki kez 2-1 mağlup etti, Beşiktaş'ı da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçti.