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02 Şubat 2020, Pazar
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Evinde bileği bükülmüyor

Evinde bileği bükülmüyor

Bordo-mavililer, Stadı'nda çok sert esiyor. ekibi, özellikle geçen sezondan bu yana 'un 3 dev takımıyla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Bordo-mavililer, Stadı'nda çok sert esiyor. ekibi, özellikle geçen sezondan bu yana 'un 3 dev takımıyla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Tüm karşılaşmalarda stat dolarken, Fırtına söz konusu 6 karşılaşmadan 5 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Bordo- mavililer, geçen sezon sahasında G.Saray'ı 4-0 yenerken, bu sezon ise 1-1 berabere kaldı. F.Bahçe'yi iki kez 2-1 mağlup etti, 'ı da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçti.

  1. 2.2.2020
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