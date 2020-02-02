Fırtına 4’te 4 yaptı
F.Bahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, art arda 4. maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi.
F.Bahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, art arda 4. maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Fırtına, sırasıyla Konya'yı 1-0, Kayseri'yi 6-2, Kasımpaşa'yı 6-0 ve F.Bahçe'yi 2-1 yendi.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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