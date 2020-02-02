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02 Şubat 2020, Pazar
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Fırtına 4’te 4 yaptı

Fırtına 4’te 4 yaptı

F.Bahçe'yi yenen , art arda 4. maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

F.Bahçe'yi yenen , art arda 4. maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Fırtına, sırasıyla 'yı 1-0, 'yi 6-2, 'yı 6-0 ve F.Bahçe'yi 2-1 yendi.

  1. 2.2.2020
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