Trabzon’da 2 rötuş F.Bahçe aynı 11’le - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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’da 2 rötuş F.Bahçe aynı 11’le

Trabzon’da 2 rötuş F.Bahçe aynı 11’le

Fırtına, ligdeki göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. 'de ise kadroda değişiklik yapmadı.

Fırtına, ligdeki göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik patron Hüseyin Çimşir, sol bekte Kamil 'nin yerine Novak'a, cezalı Nwakaeme'nin yerine ise Yusuf Sarı'ya 11'de görev verdi. 'de ise kadroda değişiklik yapmadı. Geçen hafta 'i 2-0 yenen onbir dün de sahada yer aldı.

  1. 2.2.2020
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