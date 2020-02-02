Trabzon’da 2 rötuş F.Bahçe aynı 11’le

Fırtına, ligdeki son maçına göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik patron Hüseyin Çimşir, sol bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Novak'a, cezalı Nwakaeme'nin yerine ise Yusuf Sarı'ya 11'de görev verdi. Fenerbahçe'de ise Ersun Yanal kadroda değişiklik yapmadı. Geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen onbir dün de sahada yer aldı.