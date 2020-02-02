Trabzon’da 2 rötuş F.Bahçe aynı 11’le
Fırtına, ligdeki son maçına göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Fenerbahçe'de ise Ersun Yanal kadroda değişiklik yapmadı.
Fırtına, ligdeki son maçına göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik patron Hüseyin Çimşir, sol bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Novak'a, cezalı Nwakaeme'nin yerine ise Yusuf Sarı'ya 11'de görev verdi. Fenerbahçe'de ise Ersun Yanal kadroda değişiklik yapmadı. Geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen onbir dün de sahada yer aldı.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Trabzon’da 2 rötuş F.Bahçe aynı 11’le haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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