Uğurcan devleşti

Karadeniz devinde Alexander Sörloth ile birlikte gecenin yıldızı Uğurcan Çakır'dı... 23 yaşındaki file bekçisi, üç net pozisyonda geçit vermeyerek galibiyetin altına imza attı. 43'te Vedat Muriç'in köşeye giden şutunu son anda kornere tokatlayan Çakır, 45'te karşı karşıya pozisyonda Tolga Ciğerci'ye de geçit vermedi, takımının içeriye 2-1 önde gitmesini sağladı. 90+'da Kruse'nin şutunda da devleşip yıldızlaştı. Muriç, yaptığı kurtarışın ardından Çakır'ı kutladı. Uğurcan, maçı toplamda ise 8 kurtarışla bitirip kariyer rekorunu egale etti.

ÇAKIR: SIRRIM İYİ ÇALIŞMAK

Uğurcan Çakır, "Maça bir golle başladık ama hayırlısı buymuş, sonrasında golleri bulup oyunu tutmayı bildik. Çok mücadele ettik. Benim kurtarışlarımın bir önemi yok, takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Konsantre oluyorum ve iyi çalışıyorum. Kurtarış yaptıkça öz güvenim yerine geliyor. Tek tek kazanıp şampiyonluk yolunda yürümek istiyoruz" dedi.