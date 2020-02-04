Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!

Alexander Sörloth fırtınası devam ediyor. Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren Norveçli golcü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında BB. Erzurumspor'u da boş geçmedi. Sörloth'un bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

İşte sosyal medyada Sörloth yorumları...