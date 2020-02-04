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Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!
Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth atmaya devam ediyor. Son olarak bordo-mavili takımın Fenerbahçe'yi yendiği maçta yıldızlaşan Norveçli golcü, BB. Erzurumspor karşısında 2 gol kaydederek galibiyete katkı sağladı. Sörloth'un bu performansı sosyal medyayı salladı. İşte o yorumlar...
4 Şubat 2020 Salı 22:27
Alexander Sörloth fırtınası devam ediyor. Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren Norveçli golcü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında BB. Erzurumspor'u da boş geçmedi. Sörloth'un bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
İşte sosyal medyada Sörloth yorumları...
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