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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Şampiyonluk ateşi yandı

Şampiyonluk ateşi yandı

zirvedeki direkt rakibi ’yi devirdi. Tüm şehirde şampiyonluğa olan inanç daha da arttı. Kentte sabahın ilk saatlerine kadar kutlamalar yapıldı.

Fırtınası, 'in 20. haftasında Stadı'nda ağırladığı sarı-lacivertlileri Alexander Sörloth ve Filip Novak'ın golleriyle 2-1 devirerek çok önemli bir virajı daha dönmeyi başardı. Bordo-mavililer, 4'te 4 yaparak gelen rakibini mağlup ederek hem 'nin serisini bitirdi hem de puan olarak önüne geçti. Alınan bu 3 puanla büyük bir moral bulan Karadeniz devinde şampiyonluğa olan inanç katlanarak arttı. Bordo-mavili taraftarlar 90 dakikanın bitiminde kutlamaların ateşini yakmıştı. Sabahın ilk saatlerine kadar da meşaleler sönmedi. Şehir meydanında bir araya gelen taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylediler. 'da dün bordo-mavi bayram yaşandı.

İKİLİ AVERAJI ELİNE GEÇİRDİ

Fırtına, 'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. Sahasında rakibini 2-1 yenerek ikili averajı eline geçirmeyi başardı. Buna göre iki takım sezon sonunda aynı puanda olursa bu avantajıyla ligi üst sırada bitirmiş sayılacak.

  1. 3.2.2020
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