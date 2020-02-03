Şampiyonluk ateşi yandı

Karadeniz Fırtınası, Süper Lig'in 20. haftasında Şenol Güneş Stadı'nda ağırladığı sarı-lacivertlileri Alexander Sörloth ve Filip Novak'ın golleriyle 2-1 devirerek çok önemli bir virajı daha dönmeyi başardı. Bordo-mavililer, 4'te 4 yaparak gelen rakibini mağlup ederek hem Fenerbahçe'nin serisini bitirdi hem de puan olarak önüne geçti. Alınan bu 3 puanla büyük bir moral bulan Karadeniz devinde şampiyonluğa olan inanç katlanarak arttı. Bordo-mavili taraftarlar 90 dakikanın bitiminde kutlamaların ateşini yakmıştı. Sabahın ilk saatlerine kadar da meşaleler sönmedi. Şehir meydanında bir araya gelen taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylediler. Trabzon'da dün bordo-mavi bayram yaşandı.

İKİLİ AVERAJI ELİNE GEÇİRDİ



Fırtına, Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. Sahasında rakibini 2-1 yenerek ikili averajı eline geçirmeyi başardı. Buna göre iki takım sezon sonunda aynı puanda olursa Trabzonspor bu avantajıyla ligi üst sırada bitirmiş sayılacak.