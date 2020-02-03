Şampiyonluk ateşi yandı
Trabzonspor zirvedeki direkt rakibi Fenerbahçe’yi devirdi. Tüm şehirde şampiyonluğa olan inanç daha da arttı. Kentte sabahın ilk saatlerine kadar kutlamalar yapıldı.
Karadeniz Fırtınası, Süper Lig'in 20. haftasında Şenol Güneş Stadı'nda ağırladığı sarı-lacivertlileri Alexander Sörloth ve Filip Novak'ın golleriyle 2-1 devirerek çok önemli bir virajı daha dönmeyi başardı. Bordo-mavililer, 4'te 4 yaparak gelen rakibini mağlup ederek hem Fenerbahçe'nin serisini bitirdi hem de puan olarak önüne geçti. Alınan bu 3 puanla büyük bir moral bulan Karadeniz devinde şampiyonluğa olan inanç katlanarak arttı. Bordo-mavili taraftarlar 90 dakikanın bitiminde kutlamaların ateşini yakmıştı. Sabahın ilk saatlerine kadar da meşaleler sönmedi. Şehir meydanında bir araya gelen taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylediler. Trabzon'da dün bordo-mavi bayram yaşandı.
İKİLİ AVERAJI ELİNE GEÇİRDİ
Fırtına, Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. Sahasında rakibini 2-1 yenerek ikili averajı eline geçirmeyi başardı. Buna göre iki takım sezon sonunda aynı puanda olursa Trabzonspor bu avantajıyla ligi üst sırada bitirmiş sayılacak.
- 3.2.2020
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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