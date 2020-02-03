Trabzonspor'dan ırkçılık açıklaması!
Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel'e sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılarda bulunulmasıyla alakalı açıklamada bulundu.
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti. 2-1 biten karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin Nijeryalı futbolcusu John Obi Mikel, sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.
Konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Trabzonspor Kulübü, "Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. #SeninleyizObi #WeStandwithObi #SayNotoRacism pic.twitter.com/nna9O0RXP6— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) February 3, 2020
- 03.02.2020
- Güncelleme: 03.02.2020 20:06
-
Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar...
Toplam 1
Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
-
Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
-
Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek
Toplam 1
Yorum
Fbfb Seninle çok zor
Trabzonspor'dan ırkçılık açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.