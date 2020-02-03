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03 Şubat 2020, Pazartesi
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'dan ırkçılık açıklaması!

Trabzonspor'dan ırkçılık açıklaması!

Kulübü, 'in 20. haftasında oynanan karşılaşmasının ardından Nijeryalı futbolcu John 'e sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılarda bulunulmasıyla alakalı açıklamada bulundu.

'in 20. haftasında ile , Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti. 2-1 biten karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin Nijeryalı futbolcusu John , sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

Konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Trabzonspor Kulübü, "Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

  1. 03.02.2020
  2. Güncelleme: 03.02.2020 20:06
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