Norveç tankı Sörloth

Sezon başında Hugo Rodallega gittikten sonra bordo-mavililer daha 'marka' bir isim bekliyordu. Crystal Palace'tan 750 bin euro'ya kiralanan ve 1.5 milyon euro'ya oynayan Alexander Sörloth ismi henüz tanınmadığı için camiayı fazla mutlu etmemişti. Ancak Karadeniz temsilcisinin scout ekibinin turnayı gözünden vurduğu kısa sürede ortaya çıktı. Norveçli yıldız, sezonun ilk yarısındaki müthiş futboluyla göz doldururken ikinci devreye de aynı hızla başladı. Fenerbahçe maçında oyununu zirveye çıkardı ve derbi gecesinin kahramanı oldu.

NELER YAPTI?

1- Zor topu kontrol edip müthiş bir gol attı. 2- Jailson ve Serdar Aziz'e üstünlük kurdu. 3- Attığı depara Rodrigues bile yetişemedi. 4- Takım zorlanırken hücumda topu tuttu. 5- Hava toplarını rakip stoperlere vermedi. 6- Tehdit oluşturduğu için savunma çıkamadı. 7- Hızı ve gücüyle 90 dakika korku kaldı. 8- Rakiplere "Sörloth haksız rekabet" dedirtti. 9- Falcao ve Vedat Muriç'e "En iyi benim" mesajı verdi. 10- Trabzonspor'un hem gol hem asist kralı.

OMUZ ATAN DEVRİLDİ

Şarj yaparak onu bozmak istediler ancak Sörloth'a çarpıp yere düştüler. Karadeniz Fırtınası'nı hücumda sürükleyen yıldız forvet dünkü golüyle birlikte toplamda 16'ya yükseldi. Ayrıca 5 de asisti var. Kariyer rekoru kıran Sörloth önce şampiyonluğu sonra gol krallığını istiyor.

40. SIRADA!

Süper Lig'e damga vuran Alexander Sörloth sportif bakımdan olduğu kadar mali açıdan da müthiş bir transfer. Norveçli yıldız yılda 1.5 milyon euro kazanıyor. 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de en çok kazanan 40. oyuncu.

ÜÇ BÜYÜKLERİ BOŞ GEÇMEDİ

Bazı futbolcular için "Küçük maçların büyük oyuncusu" denir. Alexander Sörloth için böyle bir ayrım yok. Yıldız isim büyük-küçük fark etmiyor, golleriyle affetmiyor. Ligde Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe ağlarını da sarsmayı başardı.

GOL ATTIĞI MAÇLARDA TRABZON 9 KEZ KAZANDI

Sörloth ligde 13 farklı maçta 16 gol kaydetti. Norveçli yıldızın fileleri sarstığı maçlarda Trabzonspor 9 kez kazandı. 4 maç beraberlikle sonuçlandı.

38 PUANIN 31'İ GOL ATTIĞI MAÇLARDAN

Trabzonspor ligde 38 puan elde etti. 31'ini Sörloth'un gol attığı maçlarda topladı.