Max Kruse'nin Uğurcan Çakır'a yaptığı hareket faul mü? Erman Toroğlu yorumladı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisiyonlarını yorumladı. Toroğlu, maçın son dakikalarında Max Kruse'nin Uğurcan Çakır ile yaşadığı pozisyonla ilgili "Kruse'nin Uğurcan'a yaptığı hareket kesinlikle faul. Kollarını kaldırdığı zaman kaleciye dokunamazsın." dedi.
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