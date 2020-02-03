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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Cardozo'ya 1 kaldı ama gözü Şota'da

Cardozo'ya 1 kaldı ama gözü Şota'da

'un, kulüp tarihinin en golcü yabancısı olmak için önünde ve var.

'un, kulüp tarihinin en golcü yabancısı olmak için önünde ve var. 2014-15'te Cardozo 17 kez ağları sarsmıştı. Sörloth 1 gol daha atarsa Paraguaylı yıldızı yakalayacak. Şota'nın ise 1995-96 sezonunda 25 golü bulunuyor. Sörloth ligin 14 haftasında 10 gol atarsa efsane ismi de sollayacak.

Geçtiği isimler: Hugo Rodallega (15 gol), (13 gol), Jaja (12 gol), Vugrinec (12 gol)

  1. 3.2.2020
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