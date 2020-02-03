Cardozo'ya 1 kaldı ama gözü Şota'da
Alexander Sörloth'un, kulüp tarihinin en golcü yabancısı olmak için önünde Oscar Cardozo ve Şota Arveladze var.
Alexander Sörloth'un, kulüp tarihinin en golcü yabancısı olmak için önünde Oscar Cardozo ve Şota Arveladze var. 2014-15'te Cardozo 17 kez ağları sarsmıştı. Sörloth 1 gol daha atarsa Paraguaylı yıldızı yakalayacak. Şota'nın ise 1995-96 sezonunda 25 golü bulunuyor. Sörloth ligin 14 haftasında 10 gol atarsa efsane ismi de sollayacak.
Geçtiği isimler: Hugo Rodallega (15 gol), Paulo Henrique (13 gol), Jaja (12 gol), Vugrinec (12 gol)
- 3.2.2020
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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