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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Malatyaspor’u yenerse lider

Malatyaspor’u yenerse lider

 haftayı galibiyetiyle kapatarak puanını 38'e yükseltmişti.

haftayı galibiyetiyle kapatarak puanını 38'e yükseltmişti. 'da yaşanan ve 'yı etkileyen deprem sebebiyle bordo-mavililerin karşılaşması tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti. bu hafta yenildi. temsilcisi erteleme mücadelesinde sahadan 3 puanla ayrıldığı taktirde puanını 41'e çıkaracak. Averajla 'un önüne geçecek.

  1. 3.2.2020
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