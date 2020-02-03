Malatyaspor’u yenerse lider

Trabzonspor haftayı Fenerbahçe galibiyetiyle kapatarak puanını 38'e yükseltmişti. Elazığ'da yaşanan ve Malatya'yı etkileyen deprem sebebiyle bordo-mavililerin Yeni Malatyaspor karşılaşması TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti. Sivas bu hafta yenildi. Karadeniz temsilcisi erteleme mücadelesinde sahadan 3 puanla ayrıldığı taktirde puanını 41'e çıkaracak. Averajla Sivasspor'un önüne geçecek.