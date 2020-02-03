Malatyaspor’u yenerse lider
Trabzonspor haftayı Fenerbahçe galibiyetiyle kapatarak puanını 38'e yükseltmişti.
Trabzonspor haftayı Fenerbahçe galibiyetiyle kapatarak puanını 38'e yükseltmişti. Elazığ'da yaşanan ve Malatya'yı etkileyen deprem sebebiyle bordo-mavililerin Yeni Malatyaspor karşılaşması TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti. Sivas bu hafta yenildi. Karadeniz temsilcisi erteleme mücadelesinde sahadan 3 puanla ayrıldığı taktirde puanını 41'e çıkaracak. Averajla Sivasspor'un önüne geçecek.
- 3.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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