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03 Şubat 2020, Pazartesi
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: Emre küfür etti

Mikel: Emre küfür etti

 'un F.Bahçe'yi yendiği maçın ardından ortalık karışmıştı.

'un F.Bahçe'yi yendiği maçın ardından ortalık karışmıştı. Obi ile Emre Belözoğlu saha içinde atışmıştı. Nijeryalı oyuncunun, kulüp yetkililerine "Emre bana ve aileme küfür etti. Bunu kabullenmem mümkün değil" dediği öğrenildi. Soyunma odasında dahi sakinleşmeyen yıldız ismin, bu konuda yaptırım uygulanması için yönetimden yardım istediği kaydedildi.

  1. 3.2.2020
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