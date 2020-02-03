Mikel: Emre küfür etti
Ligde Trabzonspor'un F.Bahçe'yi yendiği maçın ardından ortalık karışmıştı.
Ligde Trabzonspor'un F.Bahçe'yi yendiği maçın ardından ortalık karışmıştı. Obi Mikel ile Emre Belözoğlu saha içinde atışmıştı. Nijeryalı oyuncunun, kulüp yetkililerine "Emre bana ve aileme küfür etti. Bunu kabullenmem mümkün değil" dediği öğrenildi. Soyunma odasında dahi sakinleşmeyen yıldız ismin, bu konuda yaptırım uygulanması için yönetimden yardım istediği kaydedildi.
- 3.2.2020
-
Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
Mikel: Emre küfür etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.