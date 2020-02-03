Mikel: Emre küfür etti

Ligde Trabzonspor'un F.Bahçe'yi yendiği maçın ardından ortalık karışmıştı. Obi Mikel ile Emre Belözoğlu saha içinde atışmıştı. Nijeryalı oyuncunun, kulüp yetkililerine "Emre bana ve aileme küfür etti. Bunu kabullenmem mümkün değil" dediği öğrenildi. Soyunma odasında dahi sakinleşmeyen yıldız ismin, bu konuda yaptırım uygulanması için yönetimden yardım istediği kaydedildi.