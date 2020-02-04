Trabzon 9. kupa yolunda! İşte Hüseyin Çimşir'in Erzurum maçı 11'i

Bordo-mavililer, Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam ederken gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. Fenerbahçe'yi Şenol Güneş Stadı'nda 2-1 mağlup eden Karadeniz temsilcisi kupada da kayıp istemiyor. Trabzonspor bugün 20.30'da çeyrek finalin ilk ayağında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Bu kupayı son olarak 2009-10 sezonunda kazanan bordomavililer 10 yıla dayanan hasretini dindirmeye çalışacak. Hüseyin Çimşir sahaya rotasyonlu bir kadro sürecek.

MUHTEMEL 11'LER



TRABZONSPOR: Erce, Serkan, Hosseini, Hüseyin, Kamil Ahmet, Sosa, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Guilherme, Bilal, Ekuban

BB ERZURUMSPOR: Sehiç, Murat, Aykut, Hasan, Mücahit, İbrahim, Scuk, Sissoko, Obertan, Hamroun, Oltan



BÜYÜK MAÇ A SPOR'DA

Ziraat Türkiye Kupası'nda turlar geçildikçe takım sayısı azalıyor, heyecan ise katlanarak artıyor. Trabzonspor ile BB Erzurumspor arasındaki mücadele A SPOR ekranlarından HD kalitesinde naklen olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma öncesinde ve sonrasında tüm gelişmeler detaylı şekilde ekranlarda olacak.