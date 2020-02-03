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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Hazırlıklar başladı

Hazırlıklar başladı

F.Bahçe'yi devirerek moralini artıran bordo-mavililer kupadaki Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı.

F.Bahçe'yi devirerek moralini artıran bordo-mavililer kupadaki Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. İki gruba ayrılan futbolcular, toparlanma ve telafi antrenmanları gerçekleştirdi. Derbi galibiyeti sonrası bordo-mavili oyuncuların bir hayli keyifli olmaları dikkat çekti.

  1. 3.2.2020
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