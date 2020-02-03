Fenerbahçe'nin güvenlik tepkisine Trabzon Valiliği'nden yanıt! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
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'nin güvenlik tepkisine Valiliği'nden yanıt!

Fenerbahçe'nin güvenlik tepkisine Trabzon Valiliği'nden yanıt!

Valiliği, ’in 20’nci haftasında oynanan Trabzonspor- maçının ardından güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve stadyumdan havaalanına giden takım otobüsüne bir araçtan silah gösterildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Valiliği, Trabzonspor- maçının ardından güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve stadyumdan havaalanına giden takım otobüsüne bir araçtan silah gösterildiği iddialarına yanıt verdi.

Trabzon Valiliği'nden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İlimizde, 01.02.2020 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasından sonra bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu, stadyumdan havaalanına gitmekte olan takım otobüsüne bir araçtan silah teşhir edildiği iddia edilmiştir. Söz konusu iddia ile ilgili olarak yapılan incelemede, herhangi bir silah teşhirinin söz konusu olmadığı, Uluslararası Karadeniz Sahil Yolu İtfaiye Kavşağı civarında, akan trafik esnasında sadece 15 saniye süre ile takım otobüsünün yanından geçen araçta bulunan F.A. isimli vatandaşın cep telefonu ile kayıt yaptığı görülmüştür. Emniyette ifadesi alınan F.A.'nın yaptığı kayıt ile otobüsten çekilen görüntülerin aynı anda yapıldığı, iddiadaki görüntünün cep telefonu olduğu, kesinlikle silah olmadığı açıkça tespit edilmiştir. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerçekleşecek olan bu müsabakalar üzerinden taraftarları kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya çalışmak, spor müsabakalarının 'centilmenlik ruhuna' uygun olamayacağı gibi bu tarz girişimlerde bulunmak da kimseye fayda sağlamayacaktır."

  1. 03.02.2020
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