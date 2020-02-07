Hüseyin Çimşir: İçimde ukde kaldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, kulüp dergisine röportaj verdi. Çimşir, 12 yaşında Trabzonspor'un kapısından içeri girdiğini belirterek, "Futbola başladığımda hayalim Trabzonspor'un futbolcusu olmaktı. Allah bunu bana nasip etti ve oynamaya başladım, sonrasında kaptanlık yaptım. Futbolculuk kariyerimin ardından yaklaşık beş yıl dışarıda görev aldıktan sonra geçen yıl tekrar kulübüme geri döndüm. Şimdi ise teknik direktör oldum. Özetlersek insan önce hayal ediyor ve bu hayali gerçekleştiği zaman mutlu oluyor" diye konuştu.

SONUNA DEK KOVALAYACAĞIZ

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerin zirve olduğunu vurgulayan Çimşir, "Hedefimiz belli. İkisini de sonuna kadar kovalayacağız. Başarılı olur muyuz olamaz mıyız hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı. Çimşir, futbolcuyken en büyük hayallerinden birinin şampiyonluk yaşamak olduğunu da dile getirerek, "Ama bazen çok yaklaşmamıza rağmen çeşitli sebeplerden dolayı olmadı. Bu içimde uhde olarak kaldı. Şimdi teknik adam olarak bu sevinci yaşamayı çok istiyorum. Umarım Allah bunu bize nasip eder" dedi.

PROBLEM ÇÖZECEK OYUNCUMUZ FAZLA

Çimşir'den inciler: "Takım içinde farklı karakterlerde oyuncular var. Çeşitlendirmek gerekirse lider, kariyerli, kariyer yapmak veya daha kariyerinin başında olan oyuncularımız var. En büyük artımız saha içinde problem çözebilecek çok sayıda oyuncuya sahip olmamız. Potansiyeli yüksek bir takım olmamız büyük avantaj. İnşallah bunun karşılığını sezon sonunda alırız."

GELİŞTİREN, KATKI YAPAN ANTRENÖRÜM

"Dünyada iki türli antrenör var. Birincisi oyuncu grubunun taşıdığı antrenörlerdir. Futbolcu başarır onlar ilerler. İkincisi ise oyunculara katkı sağlayan, geliştiren antrenörlerdir. Ben ikinci seçenekte yer alan antrenörlerdenim. Kısa vadede hedefim; sezonu hedeflenen yerde bitirmek. Uzun vadede ise oyuncu üreten, yarışan ve kulübe maddi katkı sağlayan sistemi oturtmak."