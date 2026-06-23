CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Wilson bombası! Transfer görüşmesi başladı

Trabzonspor'dan Wilson bombası! Transfer görüşmesi başladı

Trabzonspor, 25 milyon Euro'luk sağ kanat ile temasa geçti. Fulham ile sözleşmesi sona eren Harry Wilson ile görüşen Fırtına, önümüzdeki günlerde gerekli adımları atabilir. 29 yaşındaki yıldız, sol kanat ve 10 numarada da oynuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 21:08 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 00:25
Trabzonspor'dan Wilson bombası! Transfer görüşmesi başladı

Sağ kanat transferi için yoğun mesai harcayan Trabzonspor'da rota İngiltere'ye çevrildi. Tsygankov ve Zhegrova isimlerinden beklediği geri dönüşü alamayan Fırtına alternatif futbolcuları değerlendirmeye başladı. Bordo-mavili ekip, Fulham'dan ayrılan 29 yaşındaki Harry Wilson'u gündemine aldı. Premier Lig ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona erecek olan Gallerli futbolcuyla ile ilk temasların da kurulduğu öğrenildi. Bu görüşmelerde tecrübeli futbolcunun beklentileri soruldu ve bir yol haritası belirlendi. Bordo mavililerin, Wilson'un menajeri ile temasları sürdürdüğü özellikle dile getirildi.

41 MAÇTA 19 GOLE DIREKT ETKI ETTİ

Geride kalan sezon 41 resmi maça çıkıp, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Wilson'un şu andaki bonservis değeri 25 milyon euro olarak gözüküyor. Liverpool altyapısında yetişen ve 2021'de 14 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer olan tecrübeli oyuncu aynı zamanda sol kanat ve 10 numara olarak da görev yapabiliyor. 1.73 boyundaki futbolcu, Galler Milli Takımı formasını da 69 kez giydi. Bu periyotta 17 gol attı ve 12 de asist yaptı. Galler'in en önemli futbolcularından biri olan ve milli takım kaptanlığı yapan Wilson'un önümüzdeki günlerde bordo mavili kulübe cevap vermesi bekleniyor.

FARK OLUŞTURABİLİR

Wilson, teknik kapasitesi ve duran top kalitesi nedeniyle Süper Lig'de fark oluşturabilir. Özellikle kapalı savunmaları açabilecek pas ve şut becerisiyle hücum gücüne önemli katkı sağlayabilir. Ancak yüksek tempolu ve fiziksel maçlarda yanında koşucu ve mücadeleci oyuncuların olması performansını artıracaktır.

Norveç Dünya Kupası'nda gruplardan çıktı!
F.Bahçe'den sürpriz transfer atağı! Greenwood yerine
DİĞER
Beşiktaş’ta Ndidi’nin yerine transfer! Teklif sonrası hamle...
Erken seçim tartışmalarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son nokta: 2028 adayımız Başkan Erdoğan'dır
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cimbom'un Virgil van Dijk planı belli oldu!
Özbek'ten Osimhen kararı! Rekor teklife yanıt verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da! Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da! 20:59
TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! 19:40
F.Bahçe'de Yönetim Kurulu toplantıları haftalık yapılacak F.Bahçe'de Yönetim Kurulu toplantıları haftalık yapılacak 18:46
Zeljko Obradovic Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic Panathinaikos'ta 16:43
G.Saray'ın transfer teklifine ret! G.Saray'ın transfer teklifine ret! 16:33
RAMS Başakşehir FK transferi duyurdu. RAMS Başakşehir FK transferi duyurdu. 16:25
Daha Eski
Tedesco'dan F.Bahçe'nin eski yıldızına kanca! Tedesco'dan F.Bahçe'nin eski yıldızına kanca! 16:20
Antalyaspor yönetiminde görev dağılımı Antalyaspor yönetiminde görev dağılımı 15:49
Zeynep Sönmez kariyer rekoru kırdı Zeynep Sönmez kariyer rekoru kırdı 15:09
Galatasaray MCT Technic'te ayrılık Galatasaray MCT Technic'te ayrılık 14:53
F.Bahçe'den sürpriz transfer atağı! Greenwood yerine F.Bahçe'den sürpriz transfer atağı! Greenwood yerine 08:03
Galatasaray, Coşkun Özarı'yı andı Galatasaray, Coşkun Özarı'yı andı 10:47