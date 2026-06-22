CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Süper Lig harcama limitlerini açıklandı!

Süper Lig harcama limitlerini açıklandı!

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonun harcama limitleri açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 19:40 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 19:56
Süper Lig harcama limitlerini açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni sezonda en fazla harcama limiti, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira ile son şampiyon Galatasaray'ın oldu. En az limit ise 571 milyon 608 bin 883 lirayla Corendon Alanyaspor'a tanındı.

Kulüplere göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:

Süper Lig / Takımlar

Takım Harcama Limiti ( TL)

1. GALATASARAY A.Ş.

9.006.596.835

2. FENERBAHÇE A.Ş.

6.330.032.702

3. TRABZONSPOR A.Ş.

2.530.783.285

4. BEŞİKTAŞ A.Ş.

4.123.397.974

5. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

1.099.918.616

6. GÖZTEPE A.Ş.

678.239.611

7. SAMSUNSPOR A.Ş.

1.124.529.320

8. ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

1.817.301.750

9. TÜMOSAN KONYASPOR

1.101.846.407

10. KOCAELİSPOR

953.682.308

11. CORENDON ALANYASPOR

571.608.883

12. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

817.925.936

13. KASIMPAŞA A.Ş.

647.958.968

14. NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

805.716.149

15. İKAS EYÜPSPOR

801.174.603

16. ERZURUMSPOR

893.261.956

17. AMEDSPOR

893.261.956

18. ÇORUM FK

893.261.956
Arjantin-Avusturya | CANLI İZLE
F.Bahçe'den sürpriz transfer atağı! Greenwood yerine
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Erken seçim tartışmalarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son nokta: 2028 adayımız Başkan Erdoğan'dır
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın transfer teklifine ret!
Zaniolo krizi G.Saray'a yarayacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! 19:40
F.Bahçe'de Yönetim Kurulu toplantıları haftalık yapılacak F.Bahçe'de Yönetim Kurulu toplantıları haftalık yapılacak 18:46
Zeljko Obradovic Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic Panathinaikos'ta 16:43
G.Saray'ın transfer teklifine ret! G.Saray'ın transfer teklifine ret! 16:33
RAMS Başakşehir FK transferi duyurdu. RAMS Başakşehir FK transferi duyurdu. 16:25
Tedesco'dan F.Bahçe'nin eski yıldızına kanca! Tedesco'dan F.Bahçe'nin eski yıldızına kanca! 16:20
Daha Eski
Antalyaspor yönetiminde görev dağılımı Antalyaspor yönetiminde görev dağılımı 15:49
Zeynep Sönmez kariyer rekoru kırdı Zeynep Sönmez kariyer rekoru kırdı 15:09
Galatasaray MCT Technic'te ayrılık Galatasaray MCT Technic'te ayrılık 14:53
F.Bahçe'de 3 transfer yolda! Kartal özellikle istedi F.Bahçe'de 3 transfer yolda! Kartal özellikle istedi 01:18
G.Saray'da flaş Deniz Gül gelişmesi! G.Saray'da flaş Deniz Gül gelişmesi! 01:18
Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu 01:18