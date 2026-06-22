Süper Lig harcama limitlerini açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni sezonda en fazla harcama limiti, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira ile son şampiyon Galatasaray'ın oldu. En az limit ise 571 milyon 608 bin 883 lirayla Corendon Alanyaspor'a tanındı.
Kulüplere göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:
|
Süper Lig / Takımlar
|
Takım Harcama Limiti ( TL)
|
1. GALATASARAY A.Ş.
|
9.006.596.835
|
2. FENERBAHÇE A.Ş.
|
6.330.032.702
|
3. TRABZONSPOR A.Ş.
|
2.530.783.285
|
4. BEŞİKTAŞ A.Ş.
|
4.123.397.974
|
5. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|
1.099.918.616
|
6. GÖZTEPE A.Ş.
|
678.239.611
|
7. SAMSUNSPOR A.Ş.
|
1.124.529.320
|
8. ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|
1.817.301.750
|
9. TÜMOSAN KONYASPOR
|
1.101.846.407
|
10. KOCAELİSPOR
|
953.682.308
|
11. CORENDON ALANYASPOR
|
571.608.883
|
12. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|
817.925.936
|
13. KASIMPAŞA A.Ş.
|
647.958.968
|
14. NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ
|
805.716.149
|
15. İKAS EYÜPSPOR
|
801.174.603
|
16. ERZURUMSPOR
|
893.261.956
|
17. AMEDSPOR
|
893.261.956
|
18. ÇORUM FK
|
893.261.956