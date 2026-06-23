CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye sambacı stoper! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye sambacı stoper! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, daha önce Paris Saint-Germain'den Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu kadrosuna katmasının ardından, Fransız ekibinin bir başka yıldızını da transfer listesine aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'ye sambacı stoper! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Fenerbahçe, savunmaya takviye yapmak için yoğun bir mesai veriyor.

Fenerbahçe'ye sambacı stoper! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Sarı lacivertli kurmaylar, Fransız devi Paris Saint Germain'in 22 yaşındaki Brezilyalı stoperi Lucas Beraldo'yu transfer etmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'ye sambacı stoper! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Fenerbahçe, PSG'ye Beraldo için bonservis beklentisini sordu.

Fenerbahçe'ye sambacı stoper! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre, Fransızlar ise kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı.

Fenerbahçe'ye sambacı stoper! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Yıldız oyuncunun maaş beklentisinin ise 6 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye sambacı stoper! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Sambacı yıldızın PSG ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe'ye sambacı stoper! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Geride kalan sezonda 25 karşılaşmada görev yapan Beraldo, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'ye sambacı stoper! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Başarılı stoper, 2024 yılında Sao Paulo'dan PSG'ye 20 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe'ye sambacı stoper! Bonservis bedeli ortaya çıktı

87 MAÇTA 5 GOLÜ VAR

Brezilyalı Lucas Beraldo, PSG kariyerinde 87 maçta görev aldı. Genç yıldız, bu maçlarda 5 kez fileleri havalandırırken 1 kez de asist yaptı.

Fenerbahçe'ye sambacı stoper! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Bu arada Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir başka stoper ise Malang Sarr. Sarı lacivertliler, bonservisi elinde olan yıldız oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye sambacı stoper! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Ancak onun maaş beklentisi ise 8 milyon Euro. Fenerbahçe Yönetimi'nin düşüncesi Avusturya kampına kadar stoper transferini tamamlamak.

Galatasaray'a Ruiz müjdesi! PSG ile kriz...
F.Bahçe'den sürpriz transfer atağı! Greenwood yerine
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Erken seçim tartışmalarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son nokta: 2028 adayımız Başkan Erdoğan'dır
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cimbom'un Virgil van Dijk planı belli oldu!
Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Transfer teklifini kabul etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da! Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da! 01:20
TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! 01:20
Tedesco'dan F.Bahçe'nin eski yıldızına kanca! Tedesco'dan F.Bahçe'nin eski yıldızına kanca! 01:20
G.Saray'ın transfer teklifine ret! G.Saray'ın transfer teklifine ret! 01:19
Zaniolo krizi G.Saray'a yarayacak! Zaniolo krizi G.Saray'a yarayacak! 01:19
F.Bahçe'de ayrılık kapıda! Görüşmeler başladı F.Bahçe'de ayrılık kapıda! Görüşmeler başladı 01:19
Daha Eski
G.Saray'da Davinson gelişmesi! 35 milyon euro... G.Saray'da Davinson gelişmesi! 35 milyon euro... 01:19
Faslı yıldız G.Saray'a! Faslı yıldız G.Saray'a! 01:19
F.Bahçe'de stoper mesaisi! 4 yıldız listede F.Bahçe'de stoper mesaisi! 4 yıldız listede 01:19
F.Bahçe B planını yaptı! Guirassy olmazsa... F.Bahçe B planını yaptı! Guirassy olmazsa... 01:19
Fırtına'dan Wilson bombası! Fırtına'dan Wilson bombası! 21:08
Tsygankov gerçekleri Tsygankov gerçekleri 21:09