Fenerbahçe'ye sambacı stoper! Bonservis bedeli ortaya çıktı
Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, daha önce Paris Saint-Germain'den Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu kadrosuna katmasının ardından, Fransız ekibinin bir başka yıldızını da transfer listesine aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 06:50
Takvim'in haberine göre, Fransızlar ise kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı.
Yıldız oyuncunun maaş beklentisinin ise 6 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Sambacı yıldızın PSG ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
Geride kalan sezonda 25 karşılaşmada görev yapan Beraldo, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
Başarılı stoper, 2024 yılında Sao Paulo'dan PSG'ye 20 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
87 MAÇTA 5 GOLÜ VAR
Brezilyalı Lucas Beraldo, PSG kariyerinde 87 maçta görev aldı. Genç yıldız, bu maçlarda 5 kez fileleri havalandırırken 1 kez de asist yaptı.
Bu arada Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir başka stoper ise Malang Sarr. Sarı lacivertliler, bonservisi elinde olan yıldız oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.
Ancak onun maaş beklentisi ise 8 milyon Euro. Fenerbahçe Yönetimi'nin düşüncesi Avusturya kampına kadar stoper transferini tamamlamak.
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