Geride kalan sezonda 25 karşılaşmada görev yapan Beraldo, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

87 MAÇTA 5 GOLÜ VAR Brezilyalı Lucas Beraldo, PSG kariyerinde 87 maçta görev aldı. Genç yıldız, bu maçlarda 5 kez fileleri havalandırırken 1 kez de asist yaptı.