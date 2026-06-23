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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir için transferde sürpriz gelişme!

Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir için transferde sürpriz gelişme!

Fenerbahçe'de geride kalan sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarını üzerine çeken Yiğit Efe Demir ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Genç futbolcu kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilerden ayrılabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 10:06 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 10:07
Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir için transferde sürpriz gelişme!

Fenerbahçe geride kalan sezon uzun yıllardır hasretini çektiği Süper Lig şampiyonluğuna ulaşamadı.

Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir için transferde sürpriz gelişme!

Kanarya ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamladı.

Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir için transferde sürpriz gelişme!

Sarı-lacivertlilerde bu nedenle camiada yeniden bir yapılanmaya gidildi.

Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir için transferde sürpriz gelişme!

Fenerbahçe'de ilk olarak teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir için transferde sürpriz gelişme!

Kanarya'da yapılan başkanlık seçiminin ardından Aziz Yıldırım göreve geldi.

Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir için transferde sürpriz gelişme!

Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'de eski teknik direktör İsmail Kartal takımın başına getirildi.

Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir için transferde sürpriz gelişme!

İsmail Kartal önderliğinde sarı-lacivertlilerde kadro planlama çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir için transferde sürpriz gelişme!

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ediyor.

Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir için transferde sürpriz gelişme!

Kanarya'da geleceği belirsiz olan Yiğit Efe Demir ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir için transferde sürpriz gelişme!

Geçen sezonun büyük bölümünü yedek kulübesinde geçiren Yiğit Efe Demir'e Samsunspor talip oldu.

Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir için transferde sürpriz gelişme!

Karadeniz ekibi, 21 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'ye kiralama teklifi yaptı. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.

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