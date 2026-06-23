Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir için transferde sürpriz gelişme!
Fenerbahçe'de geride kalan sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarını üzerine çeken Yiğit Efe Demir ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Genç futbolcu kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilerden ayrılabilir. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 10:06 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 10:07
Fenerbahçe geride kalan sezon uzun yıllardır hasretini çektiği Süper Lig şampiyonluğuna ulaşamadı.
Kanarya ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamladı.
Sarı-lacivertlilerde bu nedenle camiada yeniden bir yapılanmaya gidildi.
Fenerbahçe'de ilk olarak teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı.
Kanarya'da yapılan başkanlık seçiminin ardından Aziz Yıldırım göreve geldi.
Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'de eski teknik direktör İsmail Kartal takımın başına getirildi.
İsmail Kartal önderliğinde sarı-lacivertlilerde kadro planlama çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ediyor.
Kanarya'da geleceği belirsiz olan Yiğit Efe Demir ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Geçen sezonun büyük bölümünü yedek kulübesinde geçiren Yiğit Efe Demir'e Samsunspor talip oldu.
Karadeniz ekibi, 21 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'ye kiralama teklifi yaptı. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.