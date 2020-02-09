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09 Şubat 2020, Pazar
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Baiano Sörloth'tan özür diledi

Baiano Sörloth'tan özür diledi

'in 21. haftasında 'un ile oynadığı karşılaşmada 'un kırmızı kart görerek oyundan atılmasına neden olan Baiano, sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı.

'de oynanan - maçında rakibi 'un karşılaşmanın son dakikalarında kırmızı kart görmesine neden olan Baiano, sosyal medya hesabından özür diledi.

Baiano'nun yaptığı açıklama şöyle:

Dün Trabzonspor ile oynadığımız müsabakada Alexander Sörloth ile istenmeyen bir olay yaşadım. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Ter döktüğüm ve mücadele ettiğim takımın formasını onurlandırmak istedim. Ama bu yaşanan olay yüzünden Alexander Sörloth'un atılmasını istemezdim. Benim gibi takımının formasını tüm gücü ve kalbiyle savunan sporcu arkadaşım Alexander Sörloth'dan, Trabzonspor camiasından ve bana öfke hisseden herkesten en içten duygularımla özür dilerim.


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  1. 09.02.2020
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