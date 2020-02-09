Baiano Sörloth'tan özür diledi
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada Alexander Sörloth'un kırmızı kart görerek oyundan atılmasına neden olan Baiano, sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı.
Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında rakibi Alexander Sörloth'un karşılaşmanın son dakikalarında kırmızı kart görmesine neden olan Baiano, sosyal medya hesabından özür diledi.
Baiano'nun yaptığı açıklama şöyle:
Dün Trabzonspor ile oynadığımız müsabakada Alexander Sörloth ile istenmeyen bir olay yaşadım. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Ter döktüğüm ve mücadele ettiğim takımın formasını onurlandırmak istedim. Ama bu yaşanan olay yüzünden Alexander Sörloth'un atılmasını istemezdim. Benim gibi takımının formasını tüm gücü ve kalbiyle savunan sporcu arkadaşım Alexander Sörloth'dan, Trabzonspor camiasından ve bana öfke hisseden herkesten en içten duygularımla özür dilerim.
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