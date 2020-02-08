Baiano'nun tekmeleri Sörloth'un bacağını deldi! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
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'nun tekmeleri Sörloth'un bacağını deldi!

Baiano'nun tekmeleri Sörloth'un bacağını deldi!

maçında 'nun kendisine attığı tekmeler sonrası rakibini iten ve gören 'lu 'un bacağının görüntüsü büyük yankı uyandırdı. Bordo-mavili taraftarlar maçın hakemi 'e büyük tepki gösterdi.

'de krallık yarışında 16 golle zirvede bulunan 'un yıldızı , 2-1 kazandıkları maçının 90+2. dakikada 'nun kendisine attığı tekmeler sonrası rakibini itince görmüştü.

Maçın hakemi 'in VAR'dan izlemesine rağmen Baiano'ya sarı, Sörloth'a ise kırmızı kart göstermesi büyük tartışma yarattı.

Norveçli futbolcunun aldığı krampon darbeleri sonrası yaralanan bacağının görüntüsü isosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bordo-mavili taraftarlar Baiano'nun tekmelerini sarı kart olarak değerlendirip Sörloth'a kırmızı kart veren hakem Hüseyin Göçek'e büyük tepki gösterdi.

Trabzonspor'un hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda BŞB Erzurumspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek olan Alexander Sörloth, en az 2 maç ceza alması halinde ise ligdeki Sivasspor mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak.



  1. 09.02.2020
  2. Güncelleme: 09.02.2020 01:21
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