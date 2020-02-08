MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 0-2 Trabzonspor
Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, rakibini ikinci yarıda Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Puanını 41'e yükselten ve son 6 maçta 5. galibiyetini alan bordo-mavililer Sivas'ı averajla geride bırakıp liderliğe yükseldi.
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi devirerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Trabzonspor, 21. haftada konuk olduğu Gençlerbirliği'ni de 2-0 mağlup etti.
Puanını 41'e yükselten ve son 6 maçta 5. galibiyetini alan bordo-mavililer averajla Sivas'ı geride bırakıp liderliğe yükseldi. Başkent ekibi ise 21 puanda kaldı.
Ev sahibi Gençlerbirliği'nin daha üstüm oynadığı ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci devrede baskısını artıran Karadeniz Fırtınası 79. dakikada VAR uyarısıyla verilen penaltı sonrası kaptan Sosa'nın golüyle öne geçti.
83. dakikada sahneye çıkan Nwakaeme farkı ikiye çıkarıp Trabzonspor'u rahatlattı.
Maçın uzatma anlarında girdiği ikili mücadele sonrası rakibi Baiano'yu iten Sörloth, hakemin VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.
- 08.02.2020
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