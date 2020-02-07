Yusuf’un forması emekliye ayrıldı
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasını emekliye ayırdı.
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasını emekliye ayırdı. Karar, kulübün resmi twitter adresinden "#SenDönene- Kadar #YusufYazıcı" başlığı ile paylaşılan video ile duyuruldu. Yusuf'un forması müzeye konularak sergilenmeye başlandı. Yusuf, twitter'dan "Çok büyük onur, çok büyük sorumluluk" yazarak, yönetime teşekkür etti.
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