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07 Şubat 2020, Cuma
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Yusuf’un forması emekliye ayrıldı

Yusuf’un forması emekliye ayrıldı

, 'nın 97 numaralı formasını emekliye ayırdı.

, 'nın 97 numaralı formasını emekliye ayırdı. Karar, kulübün resmi twitter adresinden "#SenDönene- Kadar #YusufYazıcı" başlığı ile paylaşılan video ile duyuruldu. Yusuf'un forması müzeye konularak sergilenmeye başlandı. Yusuf, twitter'dan "Çok büyük onur, çok büyük sorumluluk" yazarak, yönetime teşekkür etti.

  1. 7.2.2020
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