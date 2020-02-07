Yusuf’un forması emekliye ayrıldı

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasını emekliye ayırdı. Karar, kulübün resmi twitter adresinden "#SenDönene- Kadar #YusufYazıcı" başlığı ile paylaşılan video ile duyuruldu. Yusuf'un forması müzeye konularak sergilenmeye başlandı. Yusuf, twitter'dan "Çok büyük onur, çok büyük sorumluluk" yazarak, yönetime teşekkür etti.