Yan yana olup başaracağız

Bordo-mavili kulüpte Fenerbahçe galibiyetinin sevinci sürüyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de bu önemli zaferin ardından Trabzonspor sosyal medya hesabının "Soru-cevap" bölümüne katıldı. Başarılı çalıştırıcı birbirinden samimi açıklamalarda bulundu. İşte 40 yaşındaki genç teknik adamın o sözleri...



NASIL BİR MİZACA SAHİPSİNİZ?

Sessiz sakin. Dışarıdan sert bir mizacım görünüyor ama öyle bir adam değilim. Yeni bir toplulukta ilişki kurmakta zorlanırım. Güvenli adamımdır. Önce ortamı tartarım. Ortamı güvenli gördükten sonra konuşurum. İkizler burcuyum. Ruh halimde gel-gitler olabiliyor. Gülerken bir anda modum düşebiliyor. İnsanları üzmekten çekinen biriyim.



OYUN FELSEFENİZİ NASIL ÖZETLERSİNİZ

Topa sahip olan, topla beraber hem hücumu hem savunmayı yapabilen formatı seviyorum. Hız benim futbol anlayışımda önemli. Fiziksel hız, düşünsel hız bir de topun hızı önemli. Bu üçü üzerinde kafa yoruyorum.



CAMİAYA İLETMEK İSTEDİĞİNİZ BİR MESAJ VAR MI?

Puan olarak sıralama olarak potansiyel olarak hepimizin beklentileri var. Başkan ve yönetim kurulu fedakarlık yapıp beni bu göreve getirdi. Antrenörlük geçmişim var ama 1. adam olarak ilk Trabzonspor'da çalışıyorum. Hedefi olan takım. Onları mahcup etmemem, kendime mahcup olmamam gerek. Ben taraftar olsam "Acaba becerebilir mi?" diye düşünürdüm. Bu normal ama önyargı kötüdür. Potansiyelimi bilmiyorlar. Oyuncuyu, teknik direktörü seversiniz sevmezsiniz ama Trabzonspor'a koşulsuz şartsız destek olsunlar. Biz yan yana durursak biz bize yeteriz.



OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM

Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir'in babası Şaban Çimşir, oğlunun başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi. Baba Çimşir "Onu 11 yaşında Trabzonspor'a getirdiğim günler gözümün önüne geldi. Şu anda geldiği nokta gurur verici. " dedi. Baba Çimşir bir de rüyasını anlattı: "Kısa süre önce rüyamda Hüseyin'in şampiyonluk kupasını kaldırdığını gördüm. O hep bu takımın bir parçasıydı umarım hayalleri gerçekleşir"



Elinizde sihirli bir değnek olsa takımda hızlıca neyi değiştirirdiniz? - Yusuf Sarı'ya Türkçe öğretmeyi isterdim. Anlayıp anlaşılmakta sıkıntı yaşıyoruz. (Gülerek)



Futbolculuk yıllarında sizi en fazla etkileyen hoca kimdir? - Özkan Sümer. Çok hocayla çalıştım ancak Özkan hocanın bende yeri her zaman ayrıdır.

Trabzonspor sevginizi birkaç sözcük ile tarif edebilir misiniz? - Birkaç cümle ile anlatmak zor. Trabzonspor sevgisi anlatılmaz, yaşanır.

Boş vakitlerinizde nasıl vakit geçirirsiniz? - Çok fazla boş vaktim olmuyor. Ailemizi, sevdiklerimizi bazen ihmal ediyoruz. Ben denizi severim. Balık tutarım. Deniz beni dinlendiriyor.



Trabzonspor'un size bu hayatta öğrettiği en değerli şey nedir? - İnsanoğlu sosyal bir varlıktır. Bir yere ait olmayı ister. Ben de kendimi buraya ait hissediyorum.



İyi bir teknik direktör olmanın ilk şartı nedir? - Grubu anlayıp anlaşılırsanız doğru yoldasınız.



50 yıl sonra Trabzonspor camiasının sizi nasıl hatırlamasını istersiniz? - Hikayesi okunan antrenör olmak istiyorum.



Trabzonspor'da teknik direktör olmanıza en çok kim sevindi? - Oğlum çok heyecanlandı. 11 yaşında. Futbolla haşır neşir. Tebrik etti, öptü.



Hayatınızda futbol olmasaydı ne yapardınız? - Tercihlerim benim isteklerimdir. Futbol da bunlardan bir tanesi. Onda da elimden geldiği kadar başarılı olmaya çalıştım. Futbol olmasaydı memur da olabilirdim, işçi de olabilirdim. Ne olursam olayım onu en iyi şekilde yerine getirebilmek için uğraşırım.



Futbolcu olmanızı en çok isteyen kişi kimdi? - Babam. Balıkçı bir ailenin çocuğuyum. Denizden ne çıkar belli olmaz. Kazanırsınız, kazanamazsınız. Geçim şartları kolay değil. 3 çocuk var. Babam bir şekilde borç alıp ödeyerek bizi büyüttü. Sabaha karşı ballı süt yapardı. Hakkı ödenmez.